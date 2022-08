CNCAN, despre funcționarea centralei de la Zaporojie: Din din punct de vedere tehnic nu s-a întâmplat absolut nimic

Petre Min a adăugat că misiunea internaţională în Ucraina înseamnă negocieri şi nu are legătură cu funcţionarea centralei nucleare.

Diferit din punct de vedere tehnic nu-a întâmplat absolut nimic, probabil că aici ne referim la negocieri, la discuții care sunt în altă zonă, în afara tehnică. Din punct de vedere tehnic centrala a funcționat în mijlocul unui război, am văzut în toată această perioadă cum a fost afectat amplasamentul, dar amplasamentul a fost afectat doar la nivel de clădiri și de structuri auxiliare. În permanență radioactivitatea de pe amplasament și din jurul amplasamentului nu a fost modificată și am văzut, am monitorizat că toate sistemele de siguranță au funcționat conform proiectului, a declarat la TVR Info Petre Min.

ŞTIRILE ZILEI