CLUJ-NAPOCA | UMF "Iuliu Hațieganu", singura universitate de medicină din România inclusă în clasamentul QS World University Rankings

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca a fost inclusă în clasamentul QS World University Rankings by Subject 2021 şi este singura unitate de profil din România în respectivul top.

"Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca se situează pe locul 351-400 în clasamentul internaţional QS World University Rankings by Subject 2021, la categoria Medicină, fiind şi în acest an singura instituţie academică din domeniul medical din România inclusă în acest ranking. În Clasamentul QS 2021, ce acoperă un total de 51 de discipline, grupate pe cinci domenii generale, Cluj-Napoca este centrul universitar cu cele mai multe instituţii de învăţământ superior listate printre cele mai bune din lume: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară", se arată într-un comunicat transmis, joi, de UMF Cluj-Napoca.



"Deşi suntem o universitate mică, comparativ cu alte instituţii de profil incluse în acest clasament, avem o valoare incontestabilă, recunoscută pe plan internaţional şi ocupăm un loc onorabil în rândul elitelor. Vom continua să creştem recunoaşterea naţională şi internaţională, prestigiul şi competitivitatea şcolii medicale clujene, într-un context în care acest aspect are o importanţă globală din ce în ce mai însemnată, atât pe plan ştiinţific, cât şi educaţional", a declarat rectorul UMF "Iuliu Haţieganu", prof. dr. Anca Dana Buzoianu.



În comunicat se mai arată că UMF Cluj-Napoca este prezentă în mai multe clasamente internaţionale dedicate instituţiilor de învăţământ superior, alături de cele mai prestigioase universităţi din lume.

Conform sursei citate, QS World University Rankings by Subject 2021 este un prestigios clasament internaţional al instituţiilor academice, ce acoperă cinci domenii, fiecare cu mai multe specializări: Arte şi Ştiinţe Umaniste, Inginerie şi Tehnologie, Ştiințele Vieții şi Medicină, Ştiinţele Naturii, respectiv Ştiinţe Sociale şi Management.

