Cluj-Napoca a înregistrat cele mai ridicate concentraţii de dioxid de azot din Europa, în luna mai (Airly)

Cluj-Napoca, poluare

În aceeaşi ierarhie se mai află: Timişoara (locul 4 - cu un indice al Calităţii Aerului de 14,84 puncte), Ploieşti (locul 7, indice 13,83) şi Municipiul Bucureşti (locul 8, indice 13,33).



"Ţinând cont de faptul că 62% din guvernele lumii nu împărtăşesc date despre calitatea aerului în timp real, am vrut să luăm această iniţiativă şi să arătăm tuturor ce se întâmplă în aerul din jurul nostru. Datele nu sunt excelente pentru unele regiuni mari din Europa, dar observăm o oportunitate de a rezolva problema. Oamenii trebuie să îşi schimbe obiceiurile, în special în ceea ce priveşte utilizarea maşinilor, iar autorităţile locale trebuie să înceapă să monitorizeze aceste probleme, apoi să pună în aplicare politici adecvate pentru gestionarea acestora", afirmă Wiktor Warchalowski, CEO şi co-fondator Airly.



Conform analizei de specialitate, publicată vineri, într-o ierarhie privind poluarea cu NO2, lider în concentraţia acestui tip de noxe este oraşul Cluj-Napoca, cu 17,53 puncte, urmat de oraşul britanic Newcastle Upon Tyne (cu o concentraţie 17,05). Podiumul este închis de Napoli (15,88), oraş care se află, însă pe prima poziţie în clasamentul privind valorile ridicate de PM10, cu un punctaj de 23,91.



Pe segmentul poluării cu particule în suspensie PM10, scăderea concentraţiilor este clar vizibilă în comparaţie cu aprilie 2021, când unele oraşe au înregistrat rezultate mult mai mari, cum ar fi Milano (42,8) şi Lodz (29,1). "Deşi concentraţiile de PM10 au scăzut relativ, Napoli a fost din nou în fruntea clasamentului (23,91), alături de o serie de oraşe din Spania (Gijon, Sevilla, Oviedo).



Potrivit sursei citate, concentraţiile de PM10 în oraşele poloneze au scăzut semnificativ, cea mai mare diminuare fiind înregistrate în Tychy, cu un Indice al Calităţii Aerului (CAQI) de 16,82.



Datele Agenţiei Europene de Mediu (AEM) avertizează asupra faptului că poluarea aerului este cel mai mare risc pentru sănătate din Uniunea Europeană, cu aproximativ 379.000 de decese premature cauzate de expunerea la particule (PM10), în 2018, şi 54.000 la dioxid de azot (NO2), în 2018. "Centralele electrice, industria grea şi - în special în cazul NO2 - creşterea traficului auto sunt principalele cauze ale poluării", notează experţii.



Airly oferă informaţii acţionabile despre calitatea aerului cu ajutorul algoritmilor AI, care prezic poluarea aerului pentru următoarele 24 de ore, cu o verificabilitate de până la 95%. Airly oferă clienţilor din întreaga lume o platformă cu informaţii despre mediu prin instalarea de reţele de senzori care urmăresc toţi markerii cheie de poluare - particule (PM1, PM2.5, PM10) şi gaze (NO2, O3, SO2 şi CO).



Raportul Airly utilizează date dezvoltate de către o echipă de oameni de ştiinţă din cadrul Comisiei Europene. Din setul de date, au fost luate în considerare doar oraşele cu o populaţie de peste 100.000 de locuitori, respectiv aproximativ astfel de locuri. De asemenea, din totalul oraşelor au fost analizate cele cu cel puţin patru puncte de măsurare diferite (inclusiv senzori Airly, PurpleAir şi staţii de stat). Datele finale sunt prezentate utilizând indicele european al calităţii aerului CAQI.



Airly este o companie de tehnologie în domeniul monitorizării calităţii aerului, cu sediul central în Cracovia (Polonia). Începând din anul 2016, Airly construieşte cea mai mare reţea globală de senzori pentru calitatea aerului cu scopul de a contribui la informarea şi conştientizarea oamenilor privind problemele de poluare a aerului.



Compania permite, astfel, guvernelor, companiilor şi persoanelor fizice să reducă poluarea aerului la nivel global şi oferă senzori de calitate a aerului uşor de instalat, un sistem complet de monitorizare prin tehnologii avansate de procesare a datelor şi un algoritm bazat pe Inteligenţă Artificială pentru prognoza calităţii aerului, senzori capabili să funcţioneze în diverse condiţii meteorologice, cu măsurători în timp real.



Alături de Philips, Airly a lansat campania de CSR "România Respiră", care îşi propune să acopere întregul teritoriu al României cu senzori de calitate a aerului.

