Clotilde Armand: Ne dorim ca toate școlile să funcționeze într-un singur schimb, prin extinderea infrastructurii educaționale

Clotilde Armand / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Ne dorim ca toate şcolile să funcţioneze într-un singur schimb şi copiii să fie acolo de dimineaţa până după-amiaza şi să facă şi şcoală, dar şi activităţi sportive şi educaţionale (...) Trebuie să avem o infrastructură mult mai mare. Acum sunt patru şcoli noi la care vom începe proiectarea şi execuţia şi e vorba de a extinde, de a renova şcoli, ca să avem o infrastructură cu baze sportive, laboratoare dotate informatic etc", a spus Clotilde Armand în cadrul unei discuţii cu vicepremierul Dan Barna, postată pe Facebook.



Ea a menţionat că este nevoie de personal didactic care să se ocupe de copii în afara de programului care este gestionat de Ministerul Educaţiei.



La rândul său, Dan Barna a subliniat că găsirea resurselor nu este o problemă, făcând referire la PNRR, la fonduri structurale - cum ar fi Programul Operaţional Regional.



Potrivit vicepremierului, PNRR reprezintă "o oportunitate extraordinară" pentru România.



"Nu a existat în istoria noastră niciodată, oricât ne-am uita înapoi în timp, o asemenea resursă de dezvoltare semnificativă, vorbim de 30 de miliarde de euro, bani pentru reforme şi bani pentru a face proiecte importante pe care nu am reuşit să le facem în 30 de ani de la Revoluţie. Acum nu vom mai putea să argumentăm că ar trebui făcută o reformă, dar nu avem bani. Există această resursă şi o componentă importantă e aceasta de digitalizare, faptul că vor fi bani pentru ca serviciile autorităţilor, serviciile instituţiilor publice să fie digitalizate, cetăţeanul să poată de acasă să-şi plătească impozitele, parcarea", a spus Dan Barna.



Potrivit acestuia, Primăria Sectorului 1 a făcut "paşi spectaculoşi" în acest sens, prin faptul că parcarea se poate plăti online.



Dan Barna a mai spus că PNRR cuprinde şi o componentă de dezvoltare urbană în zona de proiecte verzi.



"Sectorul 1 - fiind până la urmă cel mai mare 'judeţ' în termen de resurse - evident că poate să propună proiecte, are însă condiţionalităţi importante. Trebuie să fie proiecte care să fie terminate până în 2026", a arătat vicepremierul Dan Barna.

sursa agerpres

