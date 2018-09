Claudiu Manda, șeful Comisiei de control al activității SRI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

“Nu am avut deloc în intenţie şi nici nu am discutat pe tema afirmaţiilor domniei sale legate de scrisoarea venită de la domnul Giuliani şi adresată preşedintelui, primului ministru şi celorlalte persoane din stat. Ne-a interesat să discutăm elemente care vizează activitatea domnului George Maior când era directorul Serviciului Român de Informaţii. Au fost o serie de informaţii care au apărut în spaţiul public îl contraziceau pe domnul Maior după prima audiere şi am dorit să le lămurim la Comisie. Domnul Horia Georgescu ne spunea că relaţia dintre cei doi a fost una apropiată, de prietenie, că au mers împreună la diferite evenimente. Domnul George Maior ne-a spus în Comisie că îl cunoştea vag. Domnul Maior a spus acum că îl cunoştea nu vag, ci foarte vag, dar a confirmat cele trei întâlniri pe care le-au avut după ce nu a mai fost directorul SRI – una acasă la Horia Georgescu, una la un restaurant din Bucureşti şi încă una la sediul ANI, când Horia Georgescu era directorul instituţiei. Nu a vrut să detalieze foarte mult contextul discuţiilor (...), a spus că erau discuţii generale sau discuţii despre activitatea fiecăruia dintre cei doi.

Am avut un al doilea subiect legat de sesizarea pe care SRI a adresat-o ANI, cea care îl viza pe preşedintele Klaus Iohannis. Domnul Maior leagă orice fel de implicare, spune că informaţia a fost culeasă conform procedură şi transmisă SRI. Aceste lucruri afirmate de domnul Maior contravin celor spuse de domnul Georgescu”, a declarat Claudiu Manda.

