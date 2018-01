Declarații Claudiu Manda EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații ale președintelui Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda: "Am primit la comisie o scrisoare (n.r., de la Alina Mungiu-Pippidi) despre faptul că ar fi existat la SPP un serviciu secret și în prima ședință vom discuta asta, dacă este de competența noastră sau nu. Am văzut solicitarea domnului Dragnea de a veni la Comisia de control a SRI, sigur va fi invitat la Comisia de control a SRI, sunt patru persoane despre care am spus public că le vom invita în perioada următoare și, probabil, în etapa viitoare va fi invitat și domnul Dragnea. În cursul zilei de mâine voi avea o discuție la Parlament cu dl George Maior, pentru a pune la punct detaliile privind audierea domniei-sale. Săptămâna aceasta, în prima ședință, vom stabili lucrurile acestea. Sunt câteva aspecte în care s-a făcut referire la domnul Dragnea, în cadrul comisiei, pe care dorim să le lămurim, probabil că sunt și alte lucruri pe care dl Dragnea vrea să le aducă în atenția comisiei. A venit această scrisoare la comisie și vom analiza dacă are sau nu legătură cu activitatea comisiei noastre. La sfârșitul sesiunii trecute am spus că dl Coldea, dl Maior, dl Băsescu și dl Tăriceanu - intenționăm să-i invităm la comisie pe toți".

