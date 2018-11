Senatul analizează luni solicitarea DNA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Biroul Permanent al Senatului va analiza cererea procurorilor şi o va trimite pentru soluţionare Comisiei juridice, a anunțat vicepreşedintele Senatului, social democratul Claudiu Manda, pe biroul căruia a şi ajuns referatul procurorilor.

În mod normal, astfel de solicitări ajung mai întai la biroul preşedintelui Senatului.

Dar Claudiu Manda a explicat că el fusese delegat să îi ţină locul lui Călin Popescu Tăriceanu. Acesta ar fi trebuit să plece într-o deplasare în Spania, pe care însă a anulat-o.

"Nu am vorbit, nu l-am anunțat pe domnul Tăriceanu pe acest subiect. (...) La mine la birou a venit, cineva din staff mi-a prezentat adresa de înaintare și referatul, am scris pe el 'Către Biroul permanent', semnat 7.11.2018 am semnat", a declarat Claudiu Manda.

"Nu cred că pot să am o discuţie oficială sau neoficială. Mă întrebaţi de ce nu l-am informat? Singurul răspuns este că nu l-am informat. De aici încolo, că trebuia sau nu să îi spun... sunt lucruri pe care fiecare le poate decide. Formal nu ştiu dacă ar fi trebuit să îi spun eu. Dar probabil că şi documentele au ajuns la cabinetul preşedintelui şi de acolo au ajuns direct la mine ca să nu îl vizeze direct pe domnia sa. E clar că va lua cunoştinţă de conţinutul documentelor, de conţinutul referatului, de conţinutul adresei şi de aici încolo sunt chestiuni absolut formale la care domnia sa sau avocatul domniei sale va participa", a adăugat el, răspunzând întrebărilor adresate de jurnaliști.

