Interviu cu Claude Lelouch EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Celebra poveste de dragoste dintre Jean-Louis Trintignant și Anouk Aimee se reia de acolo unde rămăsese cu mai mult de jumătate de secol în urmă. Este o premieră absolută în cinema ca o aceeași echipă să ducă mai departe un film după atâția ani.

Claude Lelouch: "Această şansă ţine de miracol şi nu îl pot explica. Este adevărat că am avut ocazia să-i văd regulat pe Jean Louis şi pe Anouk timp de 53 de ani. Când i-am văzut recent am simţit că vreau să-i filmez pentru că oferă o lecţie de viaţă extraordinară. Sunt chiar mai interesanţi azi decât înainte. Azi au o viaţă în spate şi sunt cu noi pentru a ne explica cât de important este prezentul. Nu contează longevitatea oamenilor, importantă este clipa prezentă. Prezentul este singurul lucru care ne aparţine, care nu are timp să îmbătrânească. Am vrut să arăt în ce măsură, cei mai frumoşi ani din viaţă sunt, în primul rând, cei pe care nu i-am trăit. Chiar când suntem foarte bătrâni. Aşa se face că iubim atât de mult viaţa şi nu vrem să ne despărţim de ea. E un film foarte luminos, foarte pozitiv. E foarte greu să faci un film optimist cu două personaje care se apropie de linia de finiş, dar aceasta este convingerea mea intimă. Eu cred că şi dacă mi-ar rămâne o secundă să mai trăiesc, trebuie să profit de ea. Am vrut să arăt că poţi concentra o viaţă într-o zi, că poţi trăi o viaţă într-o secundă. Timpul nu este proporţional, există un raport preţ-calitate. Am vrut să filmez acest raport având în prim plan un bărbat şi o femeie care, îmbătrânind, se amuză de acest lucru. Ei realizează că viaţa este un joc. Acesta este subiectul filmului. Nu este un film despre boală şi bătrâneţe. Este un film care ne arată că suntem aici pentru totdeauna. Şi pentru nişte poveşti de dragoste. Pentru mine, iubirea e mai importantă ca viaţa însăşi. Şi toţi am avut o poveste de dragoste care a fost mai importantă ca celelelalte. Toţi avem."

Urmăriți un interviu realizat de Anca Lăzărescu

ŞTIRILE ZILEI