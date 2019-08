Elevii din clasa a VII-a nu vor avea manuale la începutul noului an școlar. Contractele pentru cărțile de Română, Matematică și Istorie nici măcar nu au fost semnate din cauza contestațiilor. Cei care vor începe clasa a VII-a sunt primii elevi din generația "clasa zero", învață după o programă nouă și niciodată nu au avut manualele gata la timp. Sunt și alte proiecte din educaţie lăsate în așteptare în prag de an școlar.