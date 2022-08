Clădiri transilvănene în miniatură, expuse la Odorheiu Secuiesc

Mini Trasilvania este un parc tematic distractiv în aer liber, de la Băile Seiche, la ieșirea din Odorheiu Secuiesc. Parcul se întinde pe o suprafață de un hectar. Vizitatorii pot vedea cum arată, la scară mică, zeci de localițăți istorice și cetăți medievale din Transilvania. Iar călătoria poate fi făcută și cu o mini-mocăniță.

Vizitatorii sunt încântați.

Szabolocs Fazakas, inițiatorul și coordonatorul proiectului Mini Transilvania: Avem zilnic peste 1.500 de vizitatori. Deși în România, nu e foarte populară această artă, în occident sunt foarte mulți minitaturiști.

Kinga Andreea Katona, manager în programe de turism: Pe lângă cele peste 100 de machete expuse, am finalizat o minicetate pentru copii, unde sunt expuse arme și armuri medievale. Sunt prezentate diferite camere din acea perioadă.

Spre deosebire de țările din Occident, la noi în țară, miniatura este o artă puțin cunoscută și valorificată. Cei care doresc să o învețe, trebuie să dea dovadă de foarte multă răbdare, îndemânare și migală.

Echipa parcului Mini Transilvania colaborează cu artista Ileana Sădean pentru a atrage cât mai mulți turiști de aceea au și organizat târgul de miniaturi, dar vor să deschidă și un parc de insecte de dată această uriașe. .

Ileana Sădean miniaturist: Cred că pasiunea pentru miniatură a apărut înainte de a mă naște. Am început cu uitatul. De opt ani fac exclusiv asta. Pentru mine e un vis împlinit. Mă întreabă și alții dacă merită, dacă rentează. Pe mine mă ajută tot ce am învățat. Partea de antropologie mă ajută. Pot să zic e o bătălie a face minitatură în România, dar după 8 ani, zic că, măcar, am creat iubitori, am creat un ochi pentru a le privi.

Mini Transilvania a fost deschisă oficial în 2020. Noutatea ediției din acest an este că exponatele pot fi cumpărate. În viitor, aici va fi deschis și un parc de insecte, de dată această... uriașe !

