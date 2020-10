Spitalul Clinic Colțea va fi iluminat în roz - simbol al luptei împotriva cancerului de sân

Spitalul Coltea iluminat in roz

Prima clădire iluminată în roz, în 2001, la prima ediţie a evenimentului, a fost Ateneul Român, Fundaţia Renaşterea alăturându-se astfel Iniţiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân.

Câteva dintre clădirile reprezentative ale lumii care s-au îmbrăcat în culoarea speranţei au fost: Empire State Building din New York - SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai - China, Muzeul Britanic din Londra - Marea Britanie, Opera din Paris - Franţa.

În fiecare an, la 1 octombrie, sunt iluminate în roz clădiri reprezentative din Bucureşti şi din alte oraşe din ţară. În Capitală, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001 şi 2018), Muzeul "George Enescu" (2002), Teatrul Naţional (2003), clădirea CEC (2004), Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Naţional de Artă (2006), Cercul Militar Naţional (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din Bucureşti (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justiţie (2011), Banca Naţională a României (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul Naţional al Ţăranului Român (2014), Facultatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" (2015), Muzeul Naţional de Artă al României (2016), ansamblul de clădiri Globalworth Tower şi Sky Tower (2017), Palatul Ministerului Agriculturii (2019).



Din 2016, Administraţia Prezidenţială s-a alăturat instituţiilor care promovează importanţa prevenţiei şi depistării precoce a cancerului de sân şi iluminează în roz Palatul Cotroceni an de an, la 1 octombrie, "în semn de solidaritate şi empatie cu femeile care s-au confruntat sau se confruntă cu această afecţiune", potrivit site-ului www.presidency.ro.

ŞTIRILE ZILEI