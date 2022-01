Ciucă: Săptămâna viitoare adoptăm ordonanța privind setul de măsuri necesare gestionării efectelor generate de creșterea prețurilor la energie și la gaze

Premierul Nicolae Ciucă

Am desfășurat activități începând de luni legate de subiectul setului de măsuri guvernamentale pentru a putea să gestionăm efectele generate de creșterea prețurilor la energie și la gaze. Ieri am avut o întâlnire cu producătorii furnizorii și distribuitorii din energie, am discutat cu ministrul Energiei și se lucrează la partea de conținut a Ordonanței de Urgență și sperăm ca până vineri dimineața și, în acest sens, rog Ministrul de Finanțe ministrul Agriculturii, ministrul Economie ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Ministrul Justiției și Ministrul Transporturilor să finalizeze partea conținut astfel încât la Ministerul Energiei și bineînțeles, cu sprijinul domnului secretar general, să finalizăm această ordonanță să putem să o punem în transparență publică cel mai târziu vineri dimineața astfel încât săptămâna viitoare(...) să adoptăm această ordonanță de urgență, a declarat prim -ministrul Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, luni seară, că guvernul va lua o serie de măsuri pentru scăderea facturilor la gaze și curent prin OUG. El a explicat că, în urma unui acord al coaliției, plafonul la energie electrică şi la gaz va scădea, iar limita de consum va crește.

