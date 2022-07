Ciucă salută decizia PE: Investiţiile în gaze şi energie nucleară rămân parte a tranziţiei ecologice

"Salut perspectiva implementării actului delegat privind taxonomia de la 1 ianuarie 2023. Investiţiile în gaze şi energie nucleară rămân parte a tranziţiei ecologice", a scris prim-ministrul, pe Twitter.

I welcome the prospect of implementing the delegated act on taxonomy from 1 January 2023. Investments in gas and nuclear remain part of the green transition!