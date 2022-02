Ciucă: Aproximativ 19.000 de cetăţeni ucraineni au intrat în România de la începutul agresiunii militare a Rusiei asupra Ucrainei

Şeful Executivului a verificat, vineri după-amiază, stadiul pregătirilor autorităţilor pentru gestionarea situaţiei de la frontiera cu Ucraina, în cadrul unei vizite de lucru efectuate la Siret, în judeţul Suceava.

"Avem şi ultimele date, legate de câţi cetăţeni ucraineni au intrat în România. Sunt aproximativ 19.000 de la începerea agresiunii militare. Dintre aceştia, 11.000 au rămas pe teritoriul ţării, 40 au cerut statul de refugiat. Prin Vama Siret au trecut aproximativ 4.500. Am discutat cu şeful Punctului de Trecere a Frontierei (...) la capacitate maximă Punctul este în măsură să proceseze 2.000 de cetăţeni pe oră", a declarat Nicolae Ciucă, vineri seară, la finalul vizitei efectuate în Vama Siret.

El a menţionat că, după declanşarea invaziei Ucrainei de către armata Federaţiei Ruse, la nivelul Guvernului de la Bucureşti a fost creat un Task-force interministerial pentru gestionarea situaţiei, subliniind că, în aceste momente, este nevoie de o coordonare şi o planificare cât mai atentă a activităţilor.

"Astăzi am avut o a doua întâlnire cu această structură, am analizat măsurile care au fost luate începând de ieri de dimineaţă până astăzi şi am coordonat, de asemenea, o serie de măsuri care au vizat implicarea mai multor ministere şi instituţii pentru a putea să sprijinim întreg efortul pe care statul, împreună cu societatea civilă, pot să le facă pentru a putea veni în sprijinul cetăţenilor ucraineni. În acest sens, am considerat că dincolo de măsurile care au fost luate la nivelul ministerelor este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autorităţile locale şi cu instituţiile care reprezintă fiecare minister în parte pentru a putea să fim cât se poate de organizaţi pentru a fi cât se poate de eficienţi în acest demers pe care-l facem", a declarat Ciucă.

Premierul s-a declarat impresionat de imaginile văzute în Vama Siret, el subliniind că autorităţile române vor acorda tot sprijinul necesar cetăţenilor ucraineni care ajung în România, inclusiv pe partea de consiliere psihologică, având în vedere că multe din persoanele care trec frontiera în aceste zile sunt mame cu copii.

Şeful Guvernului a evidenţiat şi efortul voluntarilor prezenţi în Vama Siret pentru a acorda, la rândul lor, sprijin cetăţenilor ucraineni, şi a ţinut să le mulţumească personal pentru modul în care s-au implicat.

În cadrul vizitei efectuate în judeţul Suceava, alături de premier s-au mai aflat miniştrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sănătăţii, Alexandru Rafila, Apărării, Vasile Dîncu, şeful DSU, Raed Arafat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

ŞTIRILE ZILEI