Ciucă: Interconectorul de gaze Grecia - Bulgaria, cât se poate de important pentru reţeaua de transport către Europa. Va asigura aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât şi a României

Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, și prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis

În contextul vizitei, premierul a avut o întrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis, apoi cei doi au susținut o conferință comună de presă.

Interconectorul de gaze Grecia - Bulgaria, cât se poate de important pentru reţeaua de transport către Europa

"Este un interconector cât se poate de important pentru tot ce înseamnă reţeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest interconector va asigura legătura între reţeaua care trece prin Anatolya şi Adriatică şi, de asemenea, se leagă prin conducta BRUA, dând astfel consistenţă coridorului vertical şi asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât şi a României. Şi, desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noştri estici, Ucraina şi Republica Moldova, şi desigur a celorlalte ţări care se află pe diagrama de distribuţie a acestei reţele de gaze", a spus Ciucă în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis.

Am discutat despre impactul războiului din Ucraina

„În cadrul discuției de astăzi am abordat impactul războiul din Ucraina și, desigur, am analizat problemele care se află astăzi pe agenda oricărui guvern din Europa și nu numai în ceea ce privește securitatea energetică și securitatea alimentară. Sigur, am avut o discuție cât se poate de aplicată acum patru luni de zile, în februarie, și astăzi, la Atena, este cât se poate de binevenit să îi mulțumesc prietenului meu Kyriakos pentru efortul pe care l-a făcut în toată această perioadă să avem acest interconector dintre Grecia și Bulgaria finalizat.

L-am rugat pe domnul prim-ministru să ne sprijine în tot ceea ce înseamnă demersul nostru de a fi cât mai curând admişi în spaţiul Schengen

”În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, l-am rugat pe domnul prim-ministru şi echipa dumnealui să ne sprijine în tot ceea ce înseamnă demersul nostru de a fi cât mai curând admişi în spaţiul Schengen. Este un obiectiv national, este o recunoaştere faţă de eforturile pe care ţara noastră le-a făcut în acest sens şi care s-au văzut foarte bine în această perioadă, de când a început războiul în Ucraina, le-a făcut în acest sens, eforturi care s-au văzut foarte bine în această perioadă, de când a început războiul în Ucraina, şi am asigurat toate elementele pentru ca tranzitul de persoane, de bunuri, de cereale dinspre Ucraina şi dinspre Republica Moldova să poată să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, dovedind astfel că respectăm cerinţele acquis-ului european, acquis-ului Schengen. Şi totodată este o răsplată faţă de cetăţenii români care aşteaptă de zece ani să dobândim acest statut de ţară membră Schengen, pentru că în felul acesta cred că vom putea să contribuim mult mai facil la tot ceea ce înseamnă atât tranzitul de bunuri, cât şi elementele de întărire a siguranţei şi securităţii pe graniţa Schengen", a spus premierul.

