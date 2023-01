Nicolae Ciucă, despre accidentul de la mina Jilţ: Toți cei care vor fi găsiți vinovați să suporte consecințele legilor în vigoare

Premierul Ciucă a declarat, în ședința de guvern de joi, că a primit raportul de la Ministerul Energiei și de la Ministerul Muncii cu privire la accidentul de la Mina Jilț și a cerut instituțiilor statului să pună la dispoziția organelor de cercetare penală tot ceea ce este necesar, astfel încât toți cei care vor fi găsiți vinovați să suporte consecințele legilor in vigoare.

Premierul Nicolae Ciucă

Am cerut în ședința de Guvern trecută ca Ministerul Energiei și Ministerul Muncii să întreprindă demersurile de control și de verificare a cauzelor producerii accidentului și a condițiilor de muncă. Am solicitat instituțiilor statului să pună la dispoziția organelor de cercetare penală tot ceea ce este necesar, astfel încât toți cei care vor fi găsiți vinovați să suporte consecințele legilor in vigoare, a declarat premierul Nicolae Ciucă, în ședința de Guvern.

Premierul a mai spus că a primit raportul privind respectarea normelor de siguranță a muncii și pe baza raportului preliminar vor fi luate măsuri pentru ca cei responsabili de încălcarea normelor să fie demiși sau să își dea demisia.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anunțat că directorii Complexului Energetic Oltenia au fost demiși, în urma accidentului produs în cariera Jilț și soldat și trei morți și zece răniți.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă le-a cerut, joi, miniştrilor Energiei şi Muncii să prezinte şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare un termen până la care vor pune în aplicare un plan de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi privind securitatea muncii la Complexul Energetic Oltenia.



El le-a mai solicitat celor doi miniştri să continue să furnizeze organelor de anchetă toate datele necesare privind accidentul de muncă produs la Cariera Jilţ din judeţul Gorj.



"Vă solicit ambilor miniştri ca în perioada imediat următoare şi o să-mi prezentaţi în şedinţa de lucru de săptămâna viitoare termenul până la care, împreună, vă veţi asigura de verificarea şi implementarea tuturor măsurilor necesare în întreg Complexul Energetic Oltenia, dar şi în celelalte structuri în care trebuie să urmărim modul în care se îmbunătăţesc condiţiile de muncă şi securitatea muncii. De asemenea, activitatea va fi extinsă în toate unităţile de producţie a energiei electrice subordonate Ministerului Energiei. Deci, aştept săptămâna viitoare termenul pe care vi-l asumaţi astfel încât să avem asigurată punerea în aplicare a acestui plan. Şi, desigur, continuăm activităţile prin care împreună veţi pune la dispoziţia organelor de cercetare penală documentaţiile necesare, astfel încât cei vinovaţi să suporte rigorile legii", a declarat Ciucă, la începutul şedinţei de joi a Guvernului.



Totodată, premierul a dispus ministrului Energiei ca toate contractele de achiziţii de la Complexul Energetic Oltenia să fie verificate şi să fie identificate motivele pentru care nu au asigurat condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, în special în carierele de exploatare a cărbunelui.

