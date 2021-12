Cîţu: PNL susţine orice proiect al certificatului COVID care creşte rata vaccinării. Proiectul va fi dezbătut şi votat în Parlament

Premierul Florin Cîțu

El fost întrebat cum comentează varianta ca actualul ministru a Sănătăţii, Alexandru Rafila, să-şi dea demisia din funcţie, dacă iniţiativa privind certificatul COVID pe care a anunţat-o nu este asumată de Guvern.



"Asta cu demisia, ştiţi foarte bine că este un act unilateral, nu pot să comentez aşa ceva. Revenind la discuţia despre certificatul COVID. În Parlamentul României am venit cu un proiect de lege atunci când eram premier, nu ne-am asumat răspunderea, am venit cu el în Parlamentul României pentru a fi dezbătut, a trecut de Senat, de fapt, nu a trecut de Senat, pentru că nu a fost votat de cei de la PSD, dar este în Parlamentul României. Din acel moment am aşteptat un alt proiect de lege, ni s-a spus că vine un alt proiect de lege şi încă îl aşteptăm. Poziţia noastră este foarte clară, vine un proiect de lege în Parlamentul României, îl dezbatem şi îl trecem. Noi susţinem orice proiect al certificatului COVID care va duce la creşterea ratei de vaccinare ", a declarat Florin Cîţu, miercuri, la Parlament.



Despre faptul că ministrul Sănătăţii susţine că doar prin asumarea răspunderii de către Guvern ar putea trece acest proiect de lege, având în vedere că ar fi nevoie de implementarea lui cât mai rapidă, Cîţu a spus: "Astăzi în Parlamentul României avem 70%, această coaliţie de guvernare".



"Trecem bugetul României, cred că în două zile. Nu cred că este un efort foarte mare să trecem un proiect atât de important pentru români şi românii ar trebui să vadă dezbaterea în Parlament, acesta este punctul meu de vedere şi al PNL, să ai un proiect care vine în Parlamentul României. Eu cred că poate fi îmbunătăţit, până la urmă specialiştii sunt în Parlamentul României, nu cred că este cineva care poate să spună că deţine adevărul", a afirmat Cîţu.



Referitor la asumarea răspunderii de către Guvern pe un proiect privind certificatul COVID, el a punctat că este "decizia premierului".



"Cea cu asumarea răspunderii este decizia premierului şi aici nu pot să comentez, dar acest lucru se face atunci când eşti în minoritate în Parlament sau ai o majoritate fragilă şi atunci, bineînţeles, îţi asumi în Parlamentul României. Cum făcea Guvernul Boc, care şi-a asumat foarte multe proiecte de legi în Parlamentul României, cum ne-am asumat, Guvernul Orban, un buget în Parlamentul României, când aveam 20%. Aşa şi eu aş fi putut să-mi asum proiectul de lege pe care l-am trimis în Parlamentul României, să fac asumarea răspunderii şi veneam cu el şi era gata şi nu mai discutam astăzi", a declarat Cîţu.



El a punctat că din partea PNL nu există vreo problemă în a vota un proiect privind certificatul COVID în Parlament, întrebat dacă sunt semnale că parlamentari ai PNL sau PSD nu ar vota o astfel de iniţiativă.



Întrebat cum vede calendarul adoptării proiectului în Parlament până la finele anului, Cîţu a spus: "Putem să vorbim de un calendar în momentul în care avem un proiect".



"În acest moment avem câteva variante, dar niciuna nu a fost discutată în coaliţie. În momentul în care avem un proiect şi dacă el există, putea să fie adus în coaliţie până acum şi din momentul acela facem un calendar. Am primit o variantă, eu, înainte de a pleca premierul la Bruxelles, atunci a fost, dar nu a fost nicio discuţie în coaliţie despre acest proiect. Repet, dacă proiectul vine, este agreat în coaliţie, el poate să fie pus imediat, vom face la Senat calendar şi în două-trei zile putem să-l trecem", a declarat Cîţu.



El a mai precizat, întrebat în acest sens, că în coaliţie nu s-a discutat despre asumarea răspunderii pe acest proiect.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI