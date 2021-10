Cîţu: De mâine, dacă moţiunea trece, toate scenariile sunt pe masă

Premierul Florin Cîțu

”Astăzi, în şedinţa BEx am luat o decizie cu privire la ce vor face parlamentarii PNL mâine (n.r. marţi) la moţiune. Este o decizie pe care o luăm de fiecare dată când avem astfel de situaţii. Parlamentarii PNL vor participa la moţiunea de mâine, dar nu vor vota. Vor fi prezenţi, nu vor vota. Aceasta este decizia luată în BEx”, a precizat Cîţu, la finalul şedinţei BEx al PNL.

El a mai arătat că au mai existat discuţii politice referitoare la strategia PNL pentru perioada următoare. Întrebat dacă parlamentarii liberali care ar vota moţiunea de cenzură riscă excluderea din partid, el a răspuns că se va discuta în Biroul Politic Naţional.

”Statutul PNL este foarte clar. Vom lua în discuţie în viitorul BPN pe cei care vor vota, dacă va fi cineva, dar eu nu cred că este un parlamentar liberal care să să voteze alături de PSD, USR şi AUR”, a spus Cîţu. Potrivit unor surse liberale, Biroul Politic Naţional al PNL urmează să se reunească săptămâna viitoare.

”De mâine, dacă trece această moţiune, aşa cum v-am am spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliţie, condusă de PSD înţeleg, PSD-USR-AUR dacă au un plan, eu sper că nu doar vor să dea jos Guvernul şi după aceea să se uite cum ţara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la această nouă majoritate şi ne vom face şi noi planul în funcţie de aceasta. (...) Eu cred că va fi totuşi o propunere a PSD susţinută de USR şi AUR de premier şi vom vedea”, a spus Cîţu, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



Întrebat dacă există varianta ca el să fie desemnat din nou prim-ministru, el a precizat că nominalizarea este decizia şefului statului.



”Avem în Parlamentul României nişte partide iresponsabile care aruncă România în haos. Un partid care spune că depune moţiune de cenzură, dar nu vrea să meargă la guvernare, un partid care spune că votează o moţiune de cenzură împotriva unui Guvern în care vrea după aceea să fie la guvernare şi un partid de extremişti de care nu ştie nimeni ce vrea. PNL va fi întotdeauna responsabil. Toate scenariile sunt pe masă după decizia de mâine, bineînţeles mai puţin acela de a colabora la guvernare cu USR. După decizia de mâine o colaborare cu USR va fi imposibilă din partea PNL. (...) Nominalizarea este decizia domnului preşedinte Klaus Iohannis”, a spus Cîţu.



Liderul liberalilor a fost întrebat şi dacă PNL ia în calcul să facă o nouă propunere de premier, iar apoi să vină tot cu el ca propunere, iar Cîţu a reiterat că orice scenariu este pe masă.



”PSD spune aşa: incompetent ministrul Sănătăţii, incompetent ministrul Investiţiilor, incompetent ministrul Transporturilor, incompetent ministrul Economiei, dar mâine USR, care a avut aceste mandate, spune aşa, da, are dreptate PSD, incompetent - ministrul Investiţiilor, incompetent - ministrul Transporturilor, deci Drulă mâine va vota împotriva lui Drulă. Este o premieră în România. Dar asta îmi spune mie că am fost foarte indulgent şi trebuia să-i dau afară mai devreme pe aceşti oameni dacă ei spun că au fost incompetenţi şi votează pentru această moţiune. Orice scenariu după ziua de mâine este pe masă”, a spus preşedintele PNL.



Cîţu a subliniat că PNL va avea întotdeauna o propunere de premier.



”Va fi o decizie a Biroului Politic Naţional. (...) PNL a luat mai multe decizii. Preşedintele PNL este propunerea de premier, în rest vom discuta”, a spus Cîţu.



El a afirmat că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură.



”Referitor la decizia de mâine, emoţiile nu trebuie să le am eu, responsabili sunt cei care vin cu această decizie, această coaliţie a iresponsabililor, ei trebuie să răspundă în faţa românilor, nu mie. Românii ar trebui să fie speriaţi, din păcate, că aceşti oameni vor să lase România fără Guvern, într-o perioadă în care este nevoie de decizii şi de un Guvern care să aloce resurse”, a afirmat Cîţu.

ŞTIRILE ZILEI