Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis demisiile miniştrilor USR PLUS, deoarece a vrut să îi "scoată din ridicol" pe reprezentanţii acestei formaţiuni, care riscau să se confrunte cu o moţiune depusă de propriul partid. Într-o conferinţă de presă, premierul a apreciat că mai există "cale de discuţie" cu cei de la USR PLUS, în cazul în care aceştia îşi retrag semnăturile de pe moţiunea de cenzură

Lista lui Cîțu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE: 12.46: Preşedintele Klaus Iohannis a luat act, miercuri, de demisiile miniştrilor USR PLUS şi a semnat decretele privind numirea interimarilor, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

_______________________________________________________________________

ACTUALIZARE 12.30: "Există cale de discuţie în continuare, se pot retrage semnăturile celor de la USR de pe această moţiune toxică, în care s-a aliat cu AUR şi PSD - împreună vor să-şi dea jos propriul guvern. Şi aici vreau să vă spun de ce am trimis şi acele decizii astăzi la domnul preşedinte, pentru că am vrut să-i scot eu din ridicol pe colegii de la USR, să nu aibă moţiune depusă împotriva propriilor lor oameni. Nu se poate ca un parlamentar să depună moţiunea împotriva sa. Dragnea a făcut acest lucru. I-am scos eu din ridicol astăzi, să nu mai fie ridicoli, am acceptat demisiile şi astăzi pot să depună o moţiune care este împotriva propriului guvern, dar cel puţin ei nu mai sunt în Guvern", a spus Cîţu.



El a arătat că în condiţiile în care parlamentarii USR PLUS şi-ar retrage semnăturile de pe moţiune, este posibilă reluarea dialogului.



"Totuşi, cel mai simplu era să avem acum o săptămână un nou ministru al Justiţiei, imediat rezolvam. S-a mers mai departe, nu s-a vrut. Foarte bine! Au depus o moţiune cu AUR, repet, un exerciţiu pe care nu îl înţeleg. Acum fac o majoritate cu PSD. Foarte bine! Înţeleg şi acest lucru. Dar există încă o cale: pot să-şi retragă moţiunea şi atunci putem să discutăm cu toţii, să ne aşezăm la masă şi să discutăm", a precizat el.



Întrebat dacă secretarii de stat, prefecţii şi subprefecţii USR PLUS urmează să fie demişi, premierul a replicat că partidul respectiv trebuie să decidă dacă este la guvernare sau în opoziţie.



"USR trebuie să decidă dacă este la guvernare sau în opoziţie. Eu vă spun că sunt îngrijorat pentru români, atunci când aduce la guvernare AUR şi PSD, pentru că a menţine aceşti oameni la guvernare înseamnă să menţii la guvernare AUR şi PSD. Astăzi, în România, avem o coaliţie AUR-PSD-USR, o coaliţie toxică, care s-a format, care vrea să-şi pună un premier nou, înţeleg că domnul Ciolacu se erijează în noul premier al coaliţiei USR - PSD - AUR; se duc negocieri pentru această majoritate. Cred că trebuie să ne răcorim cu toţii, să luăm o pauză de câteva zile şi să revenim la masa discuţiilor. Încă putem să discutăm de coaliţia de guvernare pe care o avem astăzi", a spus el.

_______________________________________________________________

Demisiile şi interimatele devin efective după ce preşedintele Klaus Iohannis semnează decretele și apoi sunt publicate în Monitorul Oficial.

Premierul Florin Cîțu a transmis președintelui României, Klaus Iohannis, următoarele propuneri de ministru interimar: Florin Cîțu- Ministerul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu- Ministerul Transporturilor, Cseke Attila- Ministerul Sănătății, Tanczos Barna- Ministerul Cercetării, Virgil Popescu- Ministerul Economiei.

Alianţa USR PLUS deţinea în Guvern portofoliile Justiţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion. Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile ieri dimineață.

ŞTIRILE ZILEI