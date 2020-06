Circulație temporar închisă pe anumite tronsoane de pe Transfăgărăşan, pentru desfăşurarea Raliului Argeşului

Raliul Argeșului / FOTO: https://fras.ro/raliul-argesului-se-intoarce-din-luna-mai-in-calendarul-cnrd/

"În vederea desfăşurării Raliului Argeşului - Catena 2020, CNAIR, împreună cu Poliţia Rutieră, a luat măsura închiderii circulaţiei rutiere pe DN 73C şi DN 7C, după cum urmează: DN 73C, între km 1+500 - km 5+600, în data de vineri, 26 iunie 2020, intervalul orar 16:00 - 20:00; DN 7C, între km 62+000 (Barajul Vidraru) - km 104+000 (Conacul Ursului), în data de sâmbătă, 27 iunie 2020, intervalul orar 09:30 - 16:30", a anunţat CNAIR.



Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul CNAIR, de pe site-ul companiei, dar şi de paginile de Facebook şi Twitter ale acesteia.



Raliul Argeşului are o istorie îndelungată în motorsportul din România, fiind una dintre competiţiile care au avut loc de-a lungul multor decenii. Cu o cultură a sportului bine înrădăcinată în judeţul Argeş, raliul a fost doar una din ramurile unde piloţii locali au excelat. Începând cu 1971, Raliul Argeşului a desfăşurat un număr de 18 ediţii sub numele Raliul Piteşti, Raliul Dacia şi, în epoca modernă, Raliul Argeşului, fiind una dintre cele mai cunoscute competiţii între raliurile româneşti în perioada anilor 1990. De asemenea, o ediţie a Raliului României a avut loc tot pe probele speciale din jurul Piteştiului, potrivit site-ului dedicat evenimentului.



"2020 este un an special, găzduind a 20-a ediţie a Raliului Argeşului. Cu probe speciale programate in zona Câmpulung Muscel, dar şi pe celebrul Transfăgărăşan, evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile de concurs pline de adrenalină şi spectacol", dau asigurări organizatorii raliului.



Raliul Argeşului Catena - Powered by Peugeot este un eveniment organizat sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, susţinut de Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti şi de lanţul de farmacii Catena.



Maşina oficială a Raliului Argeşului este oferită de Trust Motors - Importator oficial al mărcilor Peugeot, Citroen şi DS în România.

