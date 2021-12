Cioloş: Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie trebuie desfiinţată în ianuarie. România riscă şi sancţiuni financiare

Dacian Cioloș

"Aş vrea să spun care este legătura între desfiinţarea SIIJ şi cozile de la frontiera româno-ungară, în ultimii ani, de fiecare dată de Paşti şi de Crăciun. Şi legătura e următoarea: România are posibilitatea să intre în spaţiul Schengen dacă finalizează reformele în Justiţie. Ştim că, dincolo de criteriile tehnice, există nişte condiţionări politice care blochează susţinerea unor state membre pentru aderarea României la spaţiul Schengen şi că motivaţia principală e legată de MCV şi, mai ales, de reformele în Justiţie, de a corecta ceea ce a dat peste cap PSD, Dragnea şi elementul-cheie e desfiinţarea Secţiei speciale din Justiţie pentru magistraţi. Ăsta e motivul pentru care USR a insistat atât de mult când a fost la guvernare cu desfiinţarea SIIJ", a afirmat Cioloş, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, există o oportunitate pentru aderarea la spaţiul Schengen, în primăvara anului viitor, a unui nou grup de ţări, printre care s-ar putea afla şi România, dacă SIIJ este desfiinţată.



"Foarte probabil în primăvară s-ar putea lua în discuţie aderarea Croaţiei la spaţiul Schengen. În acest pachet ar putea să fie inclusă şi România dacă până atunci reuşim să demonstrăm că putem să facem reforma Justiţiei şi, mai ales, elementul-cheie care a fost solicitat - desfiinţarea Secţiei speciale, care nu are ce căuta într-un sistem de Justiţie funcţional. (...) A fost amânată această decizie finală în Parlament. Mai trebuie un vot în Senat. Actuala majoritate guvernamentală a promis că va face lucrul acesta până la sfârşitul lunii martie, însă vreau să îi spun domnului Ciucă, domnului Ciolacu, domnului Cîţu şi domnului preşedinte Iohannis că e prea târziu sfârşitul lui martie, pentru că există posibilitatea ca deja la Consiliul JAI din luna martie să fie luată decizia de aderare la spaţiul Schengen a Croaţiei", a susţinut preşedintele USR.



El a adăugat că SIIJ trebuie desfiinţată cel târziu în februarie 2022, iar cei care se vor face vinovaţi de această amânare, "deja de o vreme îndelungată", vor fi responsabili şi de faptul că România nu va fi în spaţiul Schengen şi, deci, la frontiera română-ungară vor fi în continuare cozi pentru că vor fi controale.



Potrivit lui Cioloş, Comisia Europeană se gândeşte "foarte serios" să ceară daune financiare la Curtea Europeană de Justiţie, pe care ţara noastră să le plătească dacă nu desfiinţează SIIJ, aşa cum se întâmplă cu Ungaria.



"Noi nu vrem să îşi rupă gâtul actuala guvernare, pentru că interesul României este să adere la spaţiul Schengen şi USR îşi va folosi toate pârtiile diplomatice, politice pe care le are ca să ajute la o decizie favorabilă şi României în primăvară, dacă se va decide extinderea spaţiului Schengen", a transmis Dacian Cioloş.

