Ciolacu: Nu sunt probleme legate de plata salariilor și a pensiilor. Avem un buffer de aproape 12 miliarde de lei la Finanțe

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că statul nu are probleme de "incapacitate de plată", referitor la plata pensiilor şi a salariilor, subliniind că la Ministerul Finanţelor este "un buffer" de aproape 12 miliarde de lei. El a venit cu aceste precizări la finalul şedinţei Biroului Permanent al PSD.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu / FOTO: Captură foto

"Avem un buffer de aproape 12 miliarde la Finanţe. Nu avem probleme de incapacitate de plată, de nimic. Noi avem o singură problemă, de a ne încadra într-un deficit, unde avem de închis cu Comisia, să vedem cheltuielile directe şi indirecte în ceea ce priveşte Ucraina. De la, repet, de la amenda de 0,5 % am pornit. Acel moment este depăşit. România nu va fi amendată cu 0,5% din PIB, pentru că în eventualitatea în care depăşeşte deficitul, nu sunt... Lucrurile sunt sub control. Mă bucur că domnul ministru e atât de aplicat, de nici nu poate dormi noaptea. Repet, e un om foarte responsabil, dar nu sunt, lucrurile nu sunt critice. Nu avem probleme de salarii, de pensii, dimpotrivă", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul a precizat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pentru a discuta cu acesta "inclusiv pe proiecţia bugetului pe anul viitor".



"Dorim până la sfârşitul anului să avem şi bugetul aprobat", a mai declarat premierul Ciolacu.



Unele publicaţii din presa centrală au relatat săptămâna aceasta despre o discuţie din cadrul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare, în care ministrul Marcel Boloş ar fi afirmat că nu poate dormi de câteva zile din cauza creşterii deficitului bugetar şi în luna septembrie, pe fondul unor încasări la buget sub obiectivul previzionat. Boloș ar fi avertizat că s-ar putea ajunge la o oprire a plăţilor până la sfârşitul anului, notează Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI