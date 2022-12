Ciolacu l-a invitat pe Karl Nehammer în România "Trebuie să vadă cum este să fii în prima linie de apărare a Europei în războiul cu Federaţia Rusă. Să vadă ce înseamnă sute de kilometri de graniţă comună cu Ucraina şi Republica Moldova"

"România şi românii merită să facă parte din Schengen! Este ceea ce i-am transmis cancelarului austriac, Karl Nehammer, printr-o scrisoare oficială şi prin intermediul presei austriece! L-am invitat în România să se convingă singur de eforturile ţării noastre şi ale poporului nostru. Trebuie să vadă cum este să fii în prima linie de apărare a Europei în războiul cu Federaţia Rusă. Să vadă ce înseamnă sute de kilometri de graniţă comună cu Ucraina şi Republica Moldova. Să vadă cum România a găzduit sute de mii de refugiaţi, majoritatea mame cu copii fugind din calea morţii. Să vadă cum transportăm milioane de tone de cereale pe şosele româneşti şi prin Portul Constanţa. Să vadă cum am asigurat energie pentru ca fraţii noştri de peste graniţă să nu îngheţe de frigul la care îi condamnase Putin", a scris Ciolacu, pe Facebook.

I invited Chancellor Karl Nehammer @karlnehammer & minister Gerhard Karner to see first-hand all the efforts made by my country to protect #Europe, including Austria, in these troubled times. Romania is entitled to be part of the #Schengen area. pic.twitter.com/0gOTzwQ6p0