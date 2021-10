Ciolacu: Criza e domnul Iohannis. PSD rămâne consecvent pentru alegeri anticipate

Marcel Ciolacu

"Cred că în acest moment preşedintele României nu are nicio soluţie. În primul rând nu are nicio soluţie la cea ce a creat, fiindcă ce trăim acum, această criză, este o consecinţă a faptului că preşedintele României a încălcat spiritul Constituţiei şi a creat această alianţă a pierzătorilor de dreapta şi vedem ce trăim cu toţii în acest moment şi pe plan economic şi în ceea ce priveşte pandemia. Rămânem consecvenţi, părerea noastră clară este că în acest moment clasa politică trebuie să se întoarcă la români, iar românii să decidă cine va conduce România", a spus Ciolacu, la sediul PSD.



Întrebat în legătură cu afirmaţiile şefului statului, Ciolacu a adăugat: "Înseamnă că preşedintele a ajuns la concluzia PSD că trebuie făcute alegeri anticipate".



"PSD nu are o majoritate să intre la guvernare. Nu ne leagă niciun principiu cu USR, cu PNL este exclus atât din partea noastră şi am înţeles că şi din partea PNL au luat nişte decizii statutare în interiorul partidului că nu negociază cu noi. Din tot raţionamentul, mă bucur că preşedintele a ajuns la aceeaşi concluzie ca noi că urmează alegeri anticipate", a adăugat liderul social-democrat.



Ciolacu a afirmat că este exclus ca PSD să voteze un guvern minoritar PNL.



"Nu există ca PSD să susţină în acest moment un guvern minoritar al PNL sub nicio formă. (...) Vrem alegeri anticipate şi până la alegeri anticipate un guvern de specialişti. Avem cele 10 puncte de implementat ca să treacă această criză. Cred că domnul Iohannis este cel mai în măsură să rezolve criza. Criza este domnul Iohannis. Domnul Iohannis, constituţional, ar trebui să intervină, nu să ne dea declaraţii între două avioane cum că lumea trebuie să revină cu picioarele pe pământ. Cred că preşedintele României trebuie să-şi intre în atribuţiile constituţionale. PSD a promis, a dat jos guvernul, în acest moment, preşedintele trebuie să-şi intre în atribuţii", a mai spus Marcel Ciolacu.



El a mai spus că "este exclus ca Florin Cîţu, după ce a trecut o moţiune cu 281 de voturi, să primească vreun vot din partea PSD".



"PSD a luat decizii: dorim să ne întoarcem la popor, cum este corect, fiindcă după cum vedeţi nu se poate crea o majoritate, iar până depăşim acest moment pentru că este în plină pandemie să vină cu un Guvern de specialişti, fără oameni politici", a adăugat Ciolacu.



Întrebat de intenţia AUR de a declanşa suspendarea preşedintelui, Ciolacu a spus: "Părerea mea că un partid cu 10% nu poate să suspende un preşedinte".



"Dacă se creează o majoritate şi îl văd şi pe domnul Barna, şi pe domnul Cioloş şi mai nou pe domnul Orban că doreşte suspendarea preşedintelui... întâi să se creeze această coaliţie. PSD nu va iniţia o astfel de suspendare în acest moment", a adăugat Ciolacu.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că a vrut să le dea timp parlamentarilor să privească cu maturitate dărâmarea Guvernului şi instalarea unei noi echipe executive. "Cineva trebuie să guverneze şi e nevoie de o majoritate. Am considerat că e nevoie de mai multe zile pentru a începe discuţii aşezate şi mature", a spus Iohannis.

