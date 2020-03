Ciolacu: Comisia Europeană spune STOP modificărilor electorale făcute de Guvernul PNL

Marcel Ciolacu / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

„O spune extrem de clar doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, răspunzând scrisorii #PSD prin care am atras atenția asupra #derapajelor anti-democratice făcute de PNL prin modificarea legislației electorale cu puțin timp înainte de alegeri: ”Pentru apărarea democrațiilor noastre este esențial ca alegerile să fie protejate în toate statele membre. (...) Comisia de la Veneția recomandă ca elementele fundamentale ale legilor electorale, în particular procedura sistemului electoral, componența comisiilor electorale și delimitarea circumscripțiilor electorale, să nu fie modificate cu mai puțin de un an înainte de alegeri sau ar trebui să fie prevăzute în Constituție sau într-un act normativ de nivel superior.” ”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

Liderul interimar al PSD se întreabă dacă Ludovic Orban „așteaptă sancțiunile Comisiei pentru a se opri”.

