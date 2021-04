Ciolacu: Am decis ca astăzi să depunem o nouă moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii

Marcel Ciolacu

"Am discutat astăzi în Biroul Politic Naţional despre situaţia absolut revoltătoare de la Spitalul Foişor. Am decis ca astăzi să depunem o nouă moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii. De asemenea, ţinând cont de gravitatea situaţiei, cerem Biroului permanent al Camerei Deputaţilor ca în această săptămână să fie dat votul pe această moţiune simplă. Ministrul Vlad Voiculescu este responsabil de tot ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă acum cu gestionarea pandemiei. Nu se fac teste, au întrerupt testarea şi în şcoli, mortalitatea a ajuns pe locul 10 mondial în România pe perioada pandemiei. Poate domnul Cîţu, prim-ministrul României, doreşte să ajungem pe primul loc, doar asta ar justifica menţinerea în continuare a domnului ministru Vlad Voiculescu. Scuzele sale pur şi simplu sunt penibile. Să ieşi şi să spui că cei care au fost internaţi şi evacuaţi noaptea din Spitalul Foişor erau fericiţi, pur şi simplu ne demonstrează că domnul Vlad Voiculescu e gol atât în suflet, cât şi în cap. Nu poţi susţine în faţa românilor care au văzut acele imagini că pacienţii care erau evacuaţi erau fericiţi", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.



El a adăugat că Vlad Voiculescu ar trebui retras de la Ministerul Sănătăţii de conducerea USR PLUS.



"Am văzut zilele acestea mulţi lideri PNL care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu. Aşteptăm să vedem dacă sunt ipocriţi şi în spaţiul public cer acest lucru, iar când vine votul din Parlament nu vor vota moţiunea simplă împotriva aceluiaşi ministru la care ei făceau referire. Aştept să văd grupul minorităţilor dacă va mai susţine un asemenea impostor în fruntea Ministerului Sănătăţii în plină pandemie şi, nu în ultimul rând, aştept să văd atitudinea grupului UDMR, în frunte cu domnul vicepremier Kelemen Hunor, dacă mai este de acord să susţină un asemenea personaj în vârful Ministerului Sănătăţii. Cred că domnul Cioloş şi domnul Barna ar trebui dânşii să îl retragă de Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii", a menţionat Ciolacu.

