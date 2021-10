Ludovic Orban: PNL a pierdut guvernarea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Știți foarte bine că nu sunt adeptul isteriilor politice. În acest moment constituțional, totul este la președintele Klaus Iohannis. Sperăm că a realizat și președintele României că acest guvern a fost un guvern catastrofal și această coaliție de dreapta a pierzătorilor nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor românilor", a declarat Marcel Ciolacu imediat după anunțul oficial de la tribuna Parlamentului.

"Mingea este la domnul președinte și și Constituția este în acest sens - urmează să așteptăm invitația de la președintele României și în forurile PSD vom decide dacă vom merge sau nu", a adăugat Ciolacu.

"Momentan, PSD are o singură decizie - decizia e că vom merge la alegeri anticipate", a subliniat liderul social democraților. Până la alegerile anticipate, poate fi stabilit un guvern de specialiști, a detaliat el, răspunzând întrebărilor adresate de jurnaliști.

Este un act democratic, prin care au trecut toate statele europene, a arătat Ciolacu, referindu-se la moțiunea de cenzură.

"Nu am avut discuții politice pentru o eventuală majoritate cu niciun lider politic", a mai arătat președintele PSD.

Dan Barna a reiterat că USR-PLUS are o opțiune de premier - Dacian Cioloș.

"Evident, opțiunea de premier aparține PNL. Dacă se vine cu alt premier, discutăm", a subliniat Dan Barna.

Problema premierului a fost rezolvată astăzi de către Parlament, în mod evident, a arătat Barna.

Potrivit lui, coaliția poate continua, dar cu alt premier. Totul se poate rezolva repede, "dar ar putea și să dureze, în funcție de poziția președintelui și a celor de la PNL", a explicat Barna. Potrivit lui, sunt mai multe posibilități în PNL de persoane care ar putea să aibă prestații bune din postura de premier.

Președintele Camerei Deputaților și fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a trecut în revistă faptul că partidul condus de el a reușit să formeze o coaliție de dreapta cu parteneri onorabili.

Din păcate, astăzi PNL a pierdut guvernarea și nu din cauza unor decizii politice luate în forurile statutare ale PNL, ci datorită unor decizii iresponsabile, care au dus la ruperea coaliției de guvernare și la apariția acestei majorități împotriva guvernului condus de un premier liberal, a constatat Orban.

"Au fost decizii luate de premierul Florin Cîțu, cel care astăzi a rămas repetent la examenul parlamentar - moțiunea de cenzură", a declarat Orban.

"Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înțeleg nimic din politică, este necesară declanșarea negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare stabile, care să ducă cât mai repede posibil la instituirea unui guvern cu deplină capacitate de exercițiu", a subliniat Orban.

Soluția este una simplă, potrivit lui Orban: refacerea coaliției de guvernare. El a atras atenția că președintele trebuie să înțeleagă că a durat prea mult criza politică.

"Am declarat la finalul Congresului PNL că parteneriatul meu cu Klaus Iohannis a încetat. (...) Din păcate, comportamentul preşedintelui din ultima perioadă a fost total diferit faţă de comportamentul lui din perioada în care am avut un parteneriat serios în cei patru ani în care am condus partidul, parteneriat care a condus la victorii deosebite, parteneriat care, până la urmă, a dus la alegerea preşedintelui Iohannis cu cel mai mare scor pe care l-a înregistrat un candidat de dreapta în primul şi în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale", a afirmat Orban.

Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa va dialoga cu toate partidele.

"Noi astăzi am dat jos guvernul, a fost o lună grea. Din 1 septembrie, de când am început să strângem semnăturile, am tot fost blocați de către diferiți indivizi din sistem, de către coaliții monstruoase, mergem până la capăt, urmează un nou nume de premier", a declarat Simion.

"Dacă PNL-ul îl are doar pe Florin Cîțu, dacă PSD-ul nu vine cu niciun nume, o să venim noi cu propuneri, dar momentan vom sta și vom dialoga cu toate partidele, vedem că și domnul Orban este dispus să dialogheze, pentru stabilitate, pentru liniște, pentru o reconstrucție a României", a adăugat el.

Simion a anunțat că nu vor fi susținuți pentru funcția de premier miniștri "de la ministerele de forță" - nici de la Interne, nici de la Apărare. "Domnul Vîlceanu știu că a fost la Tineretul PSD, poate pe zona aia pot face ceva cu domnul Vîlceanu", a răspuns Simion referitor la această posibilă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Așteptăm să vedem ce vrea PNL și cine decide în PNL. O majoritate se poate constitui cu PNL-ul ca atare, a subliniat președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș.

Pentru noi cel mai important lucru e programul de guvernare și programul de reforme, a răspuns Cioloș referitor la posibilitatea constituirii unui guvern de tehnocrați. "Dar cel mai bine putem noi susține un astfel de program de reforme dacă suntem în guvern", a adăugat el.

"Deocamdată un guvern de tehnocrați nu e pe radarul nostru", a declarat Cioloș, amintind câte limitări a avut el atunci când a condus un astfel de executiv.

În opinia sa, o astfel de formulă ar însemna eșecul celor din Parlament.

În momentul de față nu dăm un cec în alb niciunui guvern minoritar, nu e treaba noastră, a subliniat Cioloș răspunzând întrebărilor adresate de jurnaliști.

El a confirmat că USR ia în calcul și ipoteza să rămână în opoziție până în 2024.

