Ciolacu: Marcel Boloș a reușit până la urmă să îmi ia fața, să devină un fel de păpușă voodoo pe care toată lumea trebuia să o înțepe, eu nu am să-l înțep niciodată. Ciucă: Suntem datori românilor cu o politică matură

”Am luat o decizie corectă, atunci când am hotărât împreună cu președintele Nicolae Ciucă să creăm această Coaliție. Marcel a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să îmi ia fața, să devină un fel de păpușă voodoo în care toată lumea, în fiecare zi, trebuia sa îl înțepe, eu nu am să-l înțep niciodată pe Marcel Boloș, eu nu am să uit nicicodată ce a făcut Marcel Boloș la Ministerul Fondurilor Europene, știu ce l-a speriat pe Marcel Boloș ca ministru al Finanțelor. A văzut pericolul de blocajului total al României, pericolul de a pierde peste 70 de miliarde de euro bani europeni, a spus Marcel Cioloș.

Știu că s-au luat acele măsuri fiscale, mai nou discuția aprinsă pe legea pensiilor, dacă este sau nu sustenabilă atât anul acesta, anul viitor, în anii viitori (...) Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie pe luna octombrie, repet, medie, de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. Este inuman, a subliniat Marcel Cioloș.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, s-a opus în primă fază proiectului legii pensiilor promovat de PSD, dar ulterior a dat aviz pozitiv proiectului.

Suntem datori românilor cu o politică matură şi cu o guvernare care să producă stabilitate politică, economică, socială şi un înalt nivel de securitate. Fără această maturitate politică nu vom putea accesa tot acest parcurs de dezvoltare a ţării, a precizat Nicolae Ciucă, prezent la Summitul Autorităţilor Publice Locale.

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, este invitat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor la Ora Guvernului.



Dezbaterea a fost solicitată de grupului parlamentar AUR.



Tema este: "Riscul de suspendare al fondurilor europene pentru România cauzat de deficitul uriaş".

ŞTIRILE ZILEI