Ciolacu: Dacă apar solicitări de import pentru cereale din Ucraina, voi cere un ordin comun ca, pe o perioadă de 30 de zile, să fie prelungită restricția

Prim-ministrul Marcel Ciolacu / FOTO: Captură foto

Am trecut în revistă prioritățile guvernamentale, proiritățile din parlament, am vorbit și de legea de asumare din parlament am discutat și de situația fermierilor din România și ne-am facut o abordare comună, a spus Marcel Ciolacu.

A fost o discuție pe care am avut-o si sâmbătăt și duminică cu primul ministrul al Ucrainei și cu Comisia, a solicitat să se vină cu un sistem de licențiere în ceea ce privește exportul de cereale in statele din UE, lucru pe care l-am solicitat și eu și colegul meu, d-nul Victor Negrescu în întâlnirea cu d-na Ursula. Pe aceeași logică a venit și primul ministru al Ucrainei, spunând că va trebui totuși un control foarte riguros.

Până în acest moment, de când comisia a luat decizia de a nu mai prelungi interdicția, niciun kilogram de grâu sau altceva, nu a fost importat în România, lucru care va fi de aseameneaa și astăzi, nu că a interzis Ciolacu sau a băgat prim-ministrul sau Guvernul o interdicție, a fost un gentelment agrement între mine și premierul Ucrainei pe care l-am respectat amândoi. Nu a fost în nicio vamă, nicio solicitare, ca să fie vreun export de cereale din Ucraina în România. Până în acest moment, astăzi așteptăm, așa mi s-a promis, că îmi va trimite acestă propunere de licențiere pe care s-o discutăm.

În cazul în care apar solicitări către România, cu certitudine am să cer ministrului Agriculturii, ministrului Economiei să facă un ordin comun ca pe o perioadă de 30 de zile până când se vor lămuri lucrurile să fie restricția prelungită, a subliniat Marcel Ciolacu,

