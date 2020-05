VIDEO. Ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine în mai multe orașe din SUA, după decesul afro-americanului aflat în custodia poliției. Un protestatar din Detroit a fost ucis

ACTUALIZARE Un protestatar în vârstă de 19 ani a fost împușcat mortal, în timpul unei demonstrații în Detroit. Sute de oameni participau la protest, în timp ce cineva dintr-un SUV a deschis focul asupra lor.

ACTUALIZARE În Atlanta, protestatarii au vandalizat, vineri seară, sediul CNN: au spart geamurile de la intrare cu obiecte contondente, au aruncat cu fumigene, au scris cu graffiti pe pereții exteriori.

Manifestanții de pe strada din fața sediului au incendiat un vehicul al poliției.

The last moments of @CNNValencia's live shot from the entrance of the CNN Center in Atlanta before he moved to another location. pic.twitter.com/B7ZlYyt6xz