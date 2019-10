Cineastul francez Claude Lelouch deschide ediția a zecea a festivalului "Les Films de Cannes à Bucarest"

Claude Lelouch / FOTO: http://filmedefestival.ro

Claude Lelouch își va prezenta la București, în deschiderea festivalului, filmul din 2019 "Les plus belles années d’une vie". Pelicula a fost prezentă anul acesta la Cannes, în afara competiției.

Tot în prezența regizorului, cinefilii români vor putea urmări celebrul său film din 1966 Un bărbat și o femeie ("Un homme et une femme"), câștigător al marelui premiu la Cannes și, de asemenea, premiat cu Oscar pentru cel mai bun film străin și cel mai bun scenariu.

De altfel, "Les plus belles années d’une vie", care îi are în rolurile principale tot pe actorii Anouk Aimée și Jean-Louis Trintignant, încheie trilogia începută cu Un Homme et Une Femme și continuată cu Vingt Ans Déjà.

Născut la Paris în 1937, într-o familie de evrei de origine algeriană, Claude Lelouch a început să fie pasionat de cinema încă din copilărie, când se ascundea în sălile de cinema, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În 1957, fiind cameraman de știri, a fost trimis la Moscova ca să filmeze clandestin instantanee din viața URSS. În timpul acestui reportaj, Lelouch a ajuns, din întâmplare, la studiourile Mosfilm. Acolo a văzut cum se turna filmul "Zboară cocorii", al lui Mihail Kalatozov, acela fiind momentul în care a început să-și dorească să fie regizor.

În 1960, filmează primul lungmetraj, "Le propre de l’homme", un eșec total. În 1966, la șase ani de la acest eșec, Un homme et une femme îi aducea Palme d’Or, trofeul suprem la Cannes.

Au urmat două premii Oscar și alte zeci de recompense internaționale. Pelicula a însemnat nașterea unui autor popular, extrem de iubit, care a realizat de atunci mai bine de 50 de filme încununate cu premii importante pe toate continentele.

Ediția a zecea a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest are loc între 18 și 27 octombrie, la Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Muzeul Național de Artă al României – Sala Auditorium, Instituto Cervantes și Cinemateca Union.

