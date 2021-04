Cine va fi următorul ministru al Sănătății? Primul nume vehiculat: Ioana Mihăilă, secretar de stat, adusă în echipă de Vlad Voiculescu

Ioana Mihăilă / FOTO: Clinica Medena

”Dacă aceasta va fi decizia alianței USR PLUS ca Ioana Mihăilă să preia portofoliul, evident, îi voi oferit toată susținerea mea. Nu numai a mea, ci a întregii echipe. Am intrat în politică eu și colegii mei ca să facem o diferență, nu pentru o funcție sau alta. Cu siguranță voi pune umărul în continuare. Pentru cei care împărtășesc valori ca adevăr, transparență, profesionalism, voi fi un partener", a declarat Vlad Voiculescu.

La rândul său, deputatul USR PLUS Bihor Silviu Dehelean a declarat vineri că, în momentul prezent, nu există nicio nominalizare din partea formaţiunii pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, dar s-ar bucura foarte mult dacă ar fi numită ca ministru actualul secretar de stat dr. Ioana Mihăilă, care este orădeancă şi preşedintele filialei judeţene PLUS.

"În acest moment, sunt doar zvonuri. Nu există nicio decizie cu privire la nominalizarea unui ministru al Sănătăţii din partea USR PLUS, dar eu, personal, m-aş bucura să fie Ioana (Mihăilă, n.r.) şi am încredere că ar face o treabă extraordinară la acest minister. Ar merge pe aceeaşi linie a transparenţei şi pe date concrete ca să putem să ieşim din criza asta cât mai repede. Eu mă gândesc la faptul că se vor purta luni discuţii în coaliţie şi după aceea se vor desfăşura lucrurile mai departe. Noi am cerut să se facă o discuţie săptămâna asta, dar liberalii au spus că nu, ne vedem luni, ca de obicei. Discuţiile se vor centra pe criza guvernamentală, cum ieşim din ea, pe faptul că USR PLUS nu-l mai susţine pe Cîţu ca şi prim-ministru", a declarat deputatul Dehelean, citat de Agerpres.

Cine este Ioana Mihăilă?

Ioana Mihăilă a absolvit Universitatea de de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog şi din februarie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, responsabilă de investiţii şi de digitalizare. În 2011 a înfiinţat împreună cu soţul ei o clinică medicală care s-a dezvoltat constant, astfel încât, în 2019, la evaluarea ANMCS clinica Medena a obţinut cel mai mare punctaj din ţară pentru spitale neclasificabile. Este în vârstă de 41 de ani, are doi copii, o fetiţă de 12 şi un băiat de şapte ani.

Dr. Ioana Mihăilă este preşedintele Filialei judeţene PLUS Bihor. În toamna anului trecut, ea a fost candidatul USR PLUS pentru conducerea Primăriei Oradea.

Vlad Voiculescu a fost revocat din funcţia de ministru al Sănătăţii de premierul Florin Cîţu, decizie care a declanşat o criză politică în alianţa guvernamentală formată din PNL, USR PLUS şi UDMR. Prim-ministrul a preluat, miercuri, interimatul la MS, după ce vicepremierul Dan Barna a refuzat să fie ministru interimar al Sănătăţii. În prezent, premierul Cîţu şi-a delegat atribuţiile către secretarul de stat în MS Andrei Baciu.

