Cine dă primul premierul: PNL sau PSD? | Ciolacu: Am înţeles că Florin Cîţu mi l-a propus pe Rafila premier. Sunt total de acord

Marcel Ciolacu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că a înţeles din spaţiul public că liderul PNL, Florin Cîţu, i l-a propus pe Alexandru Rafila premier, adăugând că el este de acord cu această variantă şi îşi va convinge colegii că este cea mai bună soluţie.



"Eu am înţeles că avem o variantă. Domnul Rafila. Eu sunt total de acord. Am înţeles din spaţiul public că domnul Florin Cîţu mi l-a propus pe domnul Rafila. Eu îmi asum, ca preşedinte al PSD, că îi lămuresc pe colegii mei să fie domnul Rafila prim-ministru. Dacă domnul Cîţu mi-a făcut această propunere, îl anunţ că sunt de acord. Am auzit în spaţiul public de la domnul prim-ministru demis că mi l-a propus pe domnul Rafila. Sunt total de acord. Repet, domnul Florin Cîţu a spus în spaţiul public că mi l-a propus pe domnul Rafila şi eu am refuzat. Îl anunţ că nu refuz această propunere, înseannă că avem un prim-ministru pe care am picat de acord", a afirmat Ciolacu, la sediul PSD.



Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat miercuri că, în discuţiile cu liderii PSD şi UDMR, i-a propus lui Marcel Ciolacu ca Alexandru Rafila să fie premier, însă acesta nu fost de acord. Întrebat dacă în negocierile cu Marcel Ciolacu şi Kelemen Hunor l-a propus premier pe secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, Cîțu a răspuns: ”l-am propus domnului Ciolacu pe domnul Rafila, dar nu a fost de acord”.

Cîțu a mai spus aseară că problema în blocajul cu PSD nu este că liberalii nu au făcut o propunere, ci faptul că și PNL, și PSD vor să dea primii premierul în sistemul de rotație stabilit.

”Problema nu este numele premierului ci faptul că avem două partide care vor să dea primul premier în rotativă. După ce vom termina negocierile, vom vorbi și despre premier”, a declarat Cîțu.

