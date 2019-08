Carnagiul de la Săpoca, cinci morți EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Agresorul care a luat 5 vieți în câteva clipe, în două salone ale Spitalului de Psihiatrie din Săpoca, ar fi făcut declarații șocante în fața judecătorului.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul a spus că s-a enervat pe o asistentă care nu i-ar fi îngrijit bine pe pacienți și nu le dădea medicamente. Atunci a luat stativul de perfuzii și a început să lovească în dreapta și-n stânga, crezând că are în jur păpuși, nu oameni.

Judecătorul a dispus reintrenarea lui la Săpoca, pentru a fi evaluat psihiatric.

Angajații spitalului au fost audiați, iar procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Și ministerul Sănătății a depus plângere penală, pentru neglijenţă în serviciu, împotriva medicului de garda și a asistentelor care erau în tura de noapte .

"Logica îmi spune, după ce am văzut şi locul faptei, că într-un minut nu se putea întâmpla asta, având în vedere că la 15 metri este biroul asistentei. Unul dintre saloane are o uşă batantă. Am întrebat: nu aţi auzit când a intrat printre uşi cu stativul? Mi-au spus că uşile erau deschise şi există lumină de veghe. Cu atat mai mult, nu s-a auzit când oamenii ăia erau bătuţi?, a spus ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Managerul spitalului și-a dat demisia după anchetă declanșată de Ministerul Sănătății. Directorul financiar al spitalului este acum interimar. Controlul de la minister a scos la iveală multe erori în actul medical și deficiențe în managementul spitalului. De exemplu, la momentul crimelor în pavilonul cu 104 bolnavi erau mai puține asistente decât era normal, susține liderul de sindicat.

Mariana Spoială, liderul sindical de la Săpoca spune că sunt doar 10 angajați pe tot spitalul, iar în momentul respectiv, pe acea secție, erau doar două asistente.

Inspectorii de la Sănătate Publică au dat primele sancțiuni. Medicului de gardă a primit o amendă de 1.000 de lei.

Victimele care au fost lovite de agresorul aflat în criză erau sedate și nu au apucat să reacționeze. Bărbatul a fost imobilizat abia în curtea spitalului când încerca să fugă.

Colegiul medicilor va începe propria anchetă care va stabili cine a greșit din punct de vedere medical.

De la Săpoca, ministrul Sănătății a mers și la secția externă de la Ojasca unde sunt internați pacienți desosebiti de periculoși. Și în unele saloane a găsit, de exemplu, mai multe paturi decât prevede legea.

Raportul final al corpului de control va fi gata într-o lună. Între timp, se vor face verificări la toate spitalele de psihiatrie și de maximă siguranță.

