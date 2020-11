Iarna reprezintă o perioadă grea pentru organism, cu vreme rece, mohorâtă și puțin soare. Tradițional este sezonul gripelor și al răcelilor, iar pandemia de coronavirus a adăugat o greutate în plus în acest an.

Cinci legume importante pentru organism iarna

Este mai important ca oricând să avem o imunitate bună și să ne protejăm sănătatea, iar una dintre metodele cele mai la îndemână pentru a realiza acest lucru o reprezintă alimentația echilibrată, așa cum am descris prioritățile și într un articol anterior. Nu este momentul dietelor sau al experimentelor. Trebuie doar să aveți grijă să păstrați o dietă echilibrată și diversificată.

Spre deosebire de alte vremuri, când în sezonul rece oamenii nu se puteau bucura decât de puține fructe și legume proaspete, în zilele noastre oferta din piețe sau supermarketuri este foarte bogată, cu produse atât autohtone cât și de pe alte meleaguri exotice.

Organizația Mondială a Sănătății a subliniat în numeroase rânduri rolul vegetalelor în menținerea unei stări de sănătate optime. Un studiu OMS susține că 1,7 milioane de vieți ar putea fi salvate în fiecare an dacă oamenii ar consuma mai des legume și fructe. La nivel mondial, o dietă săracă în vegetale ar reprezenta una dintre cele 10 cauze ale creșterii riscului mortalității, fiind responsabilă de 19% din cancerele gastro-intestinale, de 31% dintre cardiopatiile ischemice și 11% din accidentele vasculare.

Legumele au un rol fundamental în funcționarea bună a organismului, furnizandu-i vitaminele și nutriențîi atât de necesari : betacaroteni, antioxidanți, fibre sau minerale că potasiu, zinc, magneziu, etc. Avantajul e că oricum consumați legume sub formă de salate, ciorbe, tocănițe sau diverse alte preparate culinare. Dacă sunteți atenți să diversificați tipurile de mâncare și să consumați legume cât mai des și cât mai diversificat puteți să ii oferiți organismului necesarul de fitonutrienti pentru a funcționa optim.

Să ne oprim câteva momente asupra a cinci legume importante pentru sănătate, mai ales în perioada iernii.

Varza în toate variantele sale : albă, roșie, murată sau varză de Bruxelles este recunoscută pentru cantitatea de b-uri conținută ( B1, B6) dar și vitaminele A, C, K, fier, magneziu și fitonutrienti. Numărul mare de fibre din varză previn sustine tranzitul intestinal, iar antioxidatii ajută la combaterea unor boli cardiovasculare, Alzheimer sau diverse cancere.

Brocoli este bogat în vitaminele A,B2,B5.B6,B9,C,E,K , calciu, betacaroten, magneziu, fier, potasiu și fosfor. Specialiștii susțin că brocoliul, consumat frecvent, are efecte pozitive asupra sănătății, scăzând riscul de boli cardiovasculare, dar și osteoporoză sau diverse tipuri de cancer : colorectal, de stomac, de vezica, san, prostată sau plămâni.

Morcovii sunt plini de betacaroten ce acționează ca un antioxidant și care împreună cu vitamina A sunt indispensabili creșterii celulare, vederii și pielii. Consumul de morcovi poate ajută la scăderea colesterolului și trigliceridelor. De asemenea este o importantă resursă de vitamine că B1,B2,B3,B6,C,K,E, fier, fosfor și potasiu. Un studiu realizat în Franța în urmă cu câțiva ani a arătat că o dietă bogată în morcovi scade riscul de cancer de plămâni.

Ardeii sunt campioni la vitamina C, atât de recomandată în această pandemie pentru creșterea imunității. Dacă ați crezut că citricele sunt cele care conțin cea mai mare cantitate de vitamina C, iată că ardeii ating o performanță de trei ori mai mare. Vitamina C ajută în lupta cu virușii și bacteriile și reduce severitatea manifestării infecțiilor, stimulând totodată sistemul de apărare al organismului.O leguma ce nu trebuie să lipsească din dieta noastră, mai ales în aceste vremuri de coronavirus.

Sfecla roșie este denumită și superaliment datorită puterii sale antioxidante. Deasemenea este o bună sursă de A,K,B2,B9, fibre, calciu, magneziu și fier. Fluidizează circulația sanguină și curată ficatul de toxine. Prin conținutul sau bogat în fibre poate ajuta la scăderea colesterolului.

Avem deci soluții la îndemână pentru a ne proteja sănătatea și a ne spori imunitatea și vitalitatea în perioada rece a anului.

Autor : Răzvan Nicolescu

