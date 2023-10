Cinci cutremure consecutive cu magnitudini cuprinse între 4,7 şi 6,3, în Afganistan. Cel puţin 14 persoane au murit şi 78 au fost rănite, iar bilanțul ar putea crește

"Sunt cifre care au fost comunicate până acum spitalului central, însă acesta nu este bilanţul definitiv", a declarat pentru AFP directorul departamentului de sănătate publică din provincia Herat, Mohammad Taleb Shahid.



"Am fost informaţi că există oameni sub dărâmături", a adăugat el.



Institutul de Geofizică din Statele Unite (USGS) a înregistrat sâmbătă, în vestul Afganistanului, cinci cutremure consecutive cu magnitudini cuprinse între 4,7 şi 6,3, a transmis agenţia EFE.



Primul seism, cel mai puternic, a avut loc la ora locală 12:11 (+5:30 GMT), la o adâncime de 14 kilometri şi la 33 de kilometri de oraşul Zindah Jan, situat în provincia Herat, potrivit USGS.



Au urmat patru replici consecutive, de 5,5, 4,7, 6,3, respectiv 5,9 grade, într-o perioadă de o oră, conform datelor USGS.



Al patrulea cutremur, de asemenea cu magnitudinea 6,3, a fost înregistrat la aproximativ zece kilometri adâncime şi la circa 29 de kilometri de Zindah Jan.

.@WHO extends our thoughts to the people of Herat, @Afghanistan who have been affected by the earthquake today. We have sent medicines & medical supplies to the hospitals to support treatment of those wounded. Our warehouse is ready to deploy for additional medicines as needed. pic.twitter.com/2WkDBophEc