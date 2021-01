Cîmpeanu: Potrivit estimărilor, peste 65.000 de elevi sunt în situaţia de neîncheiere a situaţiei şcolare pe primul semestru

Sorin Cîmpeanu, despre reluarea cursurilor la clasă

"Avem o serie de date care nu sunt într-o armonie perfectă. Ultimele raportări ne arată peste 65.000 de elevi estimaţi, subliniez, estimaţi, ca fiind în situaţie de risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe primul semestru. Deci, evident că aceşti elevi au ajuns în această situaţie din cauza unor factori care au împiedicat participarea la procesul de educaţie. Şi, în acelaşi timp, avem raportări de 280.000 de elevi, care spun, sunt declaraţii proprii, că au avut dificultăţi în acces la echipamente IT şi la Internet", a afirmat Cîmpeanu, la masa rotundă "Cum începem şcoala?", organizată de Salvaţi Copiii România, informează Agerpres.



Conform acestuia, declaraţiile celor 280.000 de elevi au venit după ce, anul trecut, în luna aprilie, 230.000 au transmis că nu au acces la echipamente sau tehnologie. Ulterior, Ministerul Educaţiei a făcut o achiziţie de 250.000 de tablete, iar problema ar fi trebuit să fi fost rezolvată, cu atât mai mult cu cât şi autorităţile locale şi alte entităţi au susţinut procesul de dotare cu echipamente IT, a indicat Cîmpeanu.



"Şi, totuşi, separat de aceştia, au apărut alţi 280.000 de elevi care au declarat că nu au avut acces la învăţarea online din cauza lipsei de echipamente sau din cauza lipsei de acces Internet. Acest lucru ar trebui să fie verificat, una din explicaţii ar fi aceea că în prima etapă au declarat că au acces la echipamente aceia care, fiind doi sau trei în casă, au avut un singur echipament sau au avut echipamentul părinţilor, după cum, o altă explicaţie, îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar nu cred că are rost să ascundem nici lucrurile care sunt, să spunem, în dezavantajul ministerului, nici al şcolii, dar nici al elevilor, care, deşi au acces, aflând că există posibilitatea de a avea o tabletă sau un laptop în plus... 'dacă se poate, de ce nu'", a explicat ministrul Cîmpeanu.



Ministerul Educaţiei va primi pe 4 februarie, prin proiectul ROSE, 60.000 de laptopuri şi sunt în derulare şi contracte de achiziţie pentru videocamere şi table interactive, a informat Cîmpeanu.



"Aceste videocamere ne vor susţine în procesul de asigurare a învăţământului online pentru cei care au vulnerabilităţi care îi împiedică să participe fizic. Şi atunci, şi profesorii şi elevii vor beneficia de aceste echipamente care vor ajunge în şcolile româneşti. Să sperăm că situaţia se va rezolva, pentru că, evident, în ipoteza fericită în care vom avea şcoli cu prezenţă fizică la un anumit nivel vom direcţiona resursele materiale către cei care sunt obligaţi, fără voia şi fără dorinţa lor, să continue procesul de învăţare online", a spus ministrul Cîmpeanu.



În cadrul dezbaterii, la care au participat directori de şcoli şi profesori din toată ţara, reprezentanţi ai Consiliul Naţional al Elevilor, specialişti din sistemul medical şi reprezentanţi ai autorităţi locale, Sorin Cîmpeanu a reiterat dorinţa ministerului de redeschidere a şcolii în format fizic, cu respectarea normelor sanitare.



"Avem nevoie de opinii consolidate profesional şi credibile pentru a aprecia corect riscul, avantajele şi dezavantajele deschiderii şcolilor în format fizic. Ideea pe care am susţinut-o cu consecvenţă şi pe care o susţin în continuare este aceea a importanţei deschiderii şcolilor cu prezenţă fizică", a spus Cîmpeanu.



El a arătat că acest lucru va fi realizat "treptat, în urma analizei epidemiologice, pentru că acesta este factorul determinant".



"Realităţile din educaţie, modul în care avansează campania de vaccinare din perspectiva angajaţilor din sistemul de învăţământ sunt factori foarte importanţi. Dar, cel determinant este, fără doar şi poate, protecţia stării de sănătate în legătură directă cu evoluţia ratei de infectare şi cu posibilităţile de gestionare a riscului în şcoli odată cu deschiderea în cele trei scenarii care au fost anunţate de către Preşedinţia României", a mai declarat Cîmpeanu.

