Cîmpeanu a plecat. Ce se întâmplă cu Legile Educației și care este lista scurtă cu cei ce-l pot înlocui

Potrivit unor surse, pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Cîmpeanu se află consiliera prezidențială Ligia Deca, profesrul Sorin Costerie, consilier al premierului Ciucă, și chiar Marilen Pirtea, parlamentar PNL și rector al Universitățîi de Vest din Timișoara. Interimatul este asigurat de ministrul cercetării și digitalizarii, sebastian Burduja.

Sorin Cîmpeanu a completat astăzi anunțul demisiei cu câteva explicațîi.

”Este o demisie care a venit din dorința de a nu periclita reforma educației și parcursul noilor legi ale educației.

Am fost în repetate rânduri ținta unor atacuri injuste și nefondate. Deși am explicat de fiecare dată și am demontat toate acuzele care mi s-au adus, toată seria de atacuri din ultima vreme nu ar fi făcut decât să ducă în derizoriu o reformă adevărată, la care s-a muncit ani de zile. Tocmai pentru că am crezut și voi crede până la capăt în acest proiect, și pentru că doresc să îl văd devenind realitate, am luat decizia de a demisiona.”

Potrivit unor surse TVR INFO, premierul însuși i-ar fi pus în vedere, ieri, după ședința de guvern, că nu mai poate rămâne ministru. Între timp, părințîi și cadrele didactice se întreabă ce se va întâmpla de la anul cu modificările introduse de ministrul Cîmpeanu, dar și cu legile Educației.

Ce se întâmplă cu Legile Educației

”Un ministru nou ar putea veni cu altă abordare, important e să să facă repede totul, că altfel e dezastru”, susține Iulian Cristache, președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.

”Din păcate, cred că s-a pierdut mult timp și că nevoia acută de reforma în Educație s-ar putea să nu fie acoperită date fiind aceste schimbări recente. Nimeni nu va lua de la zero reforma în educație. Există procese derulate, consultări, este foarte migălos să scrii un text al Educației. Cred că textele actuale, îmbunătățite cu amendamentele transmise, pot fi în continuare un instrument de lucru”, ne-a declarat Daniela Vișoianu, expertă în Educaţie.

Sergiu Nistor, preşedintele FSLI susține: ”Am dori să se asigure stabilitate la nvelul minsiterului cât mai rapid cu putinţă. Partidele care formează arcul guvernamental, în momentul de faţă, trebuie să ia o decizie rapidă vizavi de nominalizarea unui nou ministru al Educaţiei.”

Favoriții la portofoliul Educației

Consilierul prezidențial Ligia Deca, dar și consilierul guvernamental Sorin Costreie sunt vehiculati drept principali favoriți să îi ia locul lui Sorin Cîmpeanu. Cât despre elevi, ei au făcut portretul robot al viitorului ministru.

”Ministrul care va veni trebuie să fie un om integru, ale cărui competențe să nu fie puse sub semnul întrebării. O persoană cu viziune, deschisă”, afirmă și Robert Avram, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Președintele Iohannis a semnat azi decretul prin care ministrul digitalizarii și cercetării, Sebastian Burduja, preia interimatul la Educație.

