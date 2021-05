Un dulap s-a prăbușit peste un elev EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE: Ministrul a calificat, luni, drept "absolut regretabil" incidentul de la Şcoala 206 din Bucureşti, unde un dulap a căzut peste un elev, subliniind că trebuie să fie făcută o cercetare şi să se aplice sancţiunile de rigoare, astfel încât să nu se mai repede astfel de situaţii.

"Din păcate, există astfel de situaţii. Am luat legătura cu Spitalul 'Grigore Alexandrescu', elevul de 8 ani este pe secţia de neurochirurgie, i s-au făcut analizele, nu a fost nevoie de intervenţia ATI, are o fractură de antebraţ şi se continuă investigaţiile, el fiind conştient. Este absolut regretabil acest incident, dar pot să vă garantez că la Spitalul ' Grigore Alexandrescu' se află pe mâini bune", a declarat Cîmpeanu, la Palatul Parlamentului.



El a menţionat că dulapurile din clase trebuie să fie ancorate de pereţi. "Evident că dulapurile în clasă trebuie să fie ancorate de pereţi. (...) Sunt 136.000 de clase în România, iar inspectoratele şcolare au obligaţia verificării lor. O să adresez aceste întrebări pertinente Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti care are obligaţia de a comunica înaintea ministrului Educaţiei", a adăugat Sorin Cîmpeanu.



Ministrul a precizat că şi Poliţia face o cercetare în acest caz. "Dincolo de cercetarea internă pe care trebuie să o facă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, există o cercetare făcută de organele de Poliţie. Este obligatoriu. Astfel de lucruri trebuie să fie clarificate pentru a vedea în responsabilitatea cui se găsesc astfel de lucruri de ordin administrativ, care, de multe ori, nu beneficiază de atenţia cuvenită, să se aplice sancţiunile de rigoare în aşa fel încât să nu se mai repede astfel de situaţii", a transmis Cîmpeanu.

Un elev de la Şcoala 206 din Bucureşti a suferit un traumatism, luni, după ce un dulap a căzut peste el în sala de clasă, înainte de începerea cursurilor, a informat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

"Elevul a intrat în sala de clasă, iar învăţătoarea era în dreptul uşii. În acel moment, dulapul a căzut peste piciorul elevului", a precizat ISMB.



A fost apelat Serviciul de Ambulanţă şi a fost anunţată mama copilului, care se află în prezent împreună cu acesta, a adăugat sursa citată.



Potrivit unor surse medicale, copilul a fost transportat la spitalul ”Grigore Alexandrescu”. Potrivit medicilor de aici, elevul ar avea un traumatism minor la cap.

