Cifra de afaceri a transportatorilor locali de mărfuri ar putea atinge un nivel record de peste 75 de miliarde de lei în 2021 (analiză)

Tiruri, transportatori rutieri

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, citate de companie, volumul mărfurilor transportate în România a crescut cu 14% în 2021 faţă de 2020, la 449 milioane de tone.



Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 15,1%, la 307 milioane de tone în 2021, transportul feroviar de mărfuri s-a majorat cu 15,6%, la 57,4 milioane de tone, cel maritim a avansat cu 12,5%, la 53 milioane de tone, transportul pe căile navigabile interioare a crescut şi el cu 5,2% faţă de 2020, la 32 milioane de tone, iar cel aerian s-a majorat cu 1,9% la 41.000 de tone, în 2021.



"Ca pondere a modului de transport, analiştii KeysFin observă o creştere a transporturilor rutiere de 0,6 puncte procentuale la 68,3% din total în 2021. Urmează transportul feroviar cu 12,8% din total (avans de 0,2 p.p. faţă de 2020), cel maritim cu aproape 12% din total (reducere anuală de 0,2 p.p) şi cel pe căi navigabile interioare cu 7,1% din total (contracţie anuală de 0,6 p.p.) în 2021", se precizează în comunicatul companiei transmis marţi AGERPRES.



"Dacă în 2020 am văzut scăderea cifrei de afaceri în baza schimbării comportamentului de consum (food retail în defavoarea bunurilor de folosinţă îndelungată) generată de pandemia de COVID-19, pentru 2021 estimăm o revenire, chiar un avans semnificativ în baza volumelor transportate în creştere şi a transmiterii considerabile a presiunilor inflaţioniste pe întregul lanţ de producţie, distribuţie şi comerţ, la nivelul record de peste 75 miliarde de lei. Cu toate acestea, ne aşteptăm la o ajustare a marjelor de profitabilitate în urma creşterii costurilor cu materiile prime, carburanţi şi utilităţi, a scumpirii creditării şi a forţei de muncă", a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin.



În 2020, cifra de afaceri a transportatorilor locali de mărfuri a scăzut marginal, cu 0,7% faţă de 2019, însă a rămas cu 36% peste nivelul din 2016, până la aproape 66 miliarde de lei.



Rezultatul net al transportatorilor locali de mărfuri (profit net minus pierdere netă) a crescut într-un ritm accelerat, cu 60% faţă de 2019 şi a fost cu 135% peste nivelul din 2016, atingând maximumul istoric de 3,8 miliarde de lei în 2020.



Numărul de companii din industria transportatorilor de mărfuri a crescut cu 7% faţă de 2019 şi a fost cu 27% peste nivelul din 2016, ajungând la nivelul record de 44.500 de companii în 2020.



Aquila Part Prod Com SRL a rămas lider de piaţă în 2020, cu o cifră de afaceri record de aproape 1,5 miliarde de lei (2,2% din total) după cel mai mare avans anual nominal şi procentual din top 10, de 58% respectiv 540 milioane de lei, rezultat ca urmare a achiziţiei distribuitorului de produse alimentare Agrirom.



Grup Feroviar Român SA şi-a menţinut poziţia a doua în topul după cifra de afaceri (este în acelaşi timp al treilea angajator şi numărul 3 ca profitabilitate) cu venituri de 692 milioane de lei în 2020.



Cumulat, primii 10 transportatori locali de marfă au avut o cifră de afaceri de 5,8 miliarde de lei, respectiv 8,9% din totalul industriei în 2020.



Numărul de angajaţi din industria transporturilor locale de marfă a scăzut cu 2% faţă de 2019, însă a rămas cu 11% peste nivelul din 2016, la aproximativ 184.000 de salariaţi în 2020.



În privinţa celor mai mari angajatori, lider rămâne Societatea Română de Transport Feroviar, cu 4.800 de angajaţi, reprezentând 2,6% din total, urmată de Aquila Part Prod Com SRL cu 2.500 de angajaţi şi de Grup Feroviar Român SA cu 2.200 de angajaţi în 2020.



Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre următoarele coduri CAEN: 4920 - transporturi de marfă pe calea ferată, 4941 - transporturi rutiere de mărfuri sau 5229 - alte activităţi anexe transporturilor. Toate cifrele sunt exprimate în lei iar datele au fost extrase în aprilie 2022.

sursa agerpres

