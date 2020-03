Declarații ale lui Florin Cîtu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Pentru că am văzut de ieri până azi foarte multe opinii ale politicienilor care mă judecă. Decizia mea de ieri a fost una de a refuza categoric orice compromis cu PSD, ALDE și Pro România. Când am văzut că Guvernul pe care l-am propus trece doar cu voturile PSD și ALDE am refuzat categoric acest compromis. Am multe compormisuri în politică, dar nu pot trece peste această linie. Gândul că m-ar fi votat Olguța Vasilescu, Ciolache, Iordache, Șerban Nicolae, Tăriceanu m-a făcut să iau această decizie. Eu mă lupt cu acești oameni de trei ani de zile. Când e vorba de PSD, ALDE, nu luăm prizonieri”, a spus Cîțu.

Premierul desemnat a adăugat că nu ar fi acceptat niciodată să fie strigat, în Parlamentul României, de Olguța Vasilescu: „Votul meu te-a făcut premier!”. „Niciodată! România a mai avut un premier onest care a fost susținut de PSD. Și astăzi plătește pentru acest lucru. (...) România este guvernată și România este stabilă. Văa duc aminte că în această perioadă am reușit performanța istorică de a mă împrumuta la dobânzi negative, când toată economia mondială sare în aer. Avem bufferul cel mai mare în acest moment. PSD s-a comportat iresponsabil în toată această perioadă. Le-am cerut să nu mai voteze legi iresponsabvile în Parlament, care aruncă îna er bugetul. Ieri au vogat o astfel de lege. Acești oameni sunt toxici. Mandatul meu a fost pentru a susține alegeri anticipate. Era un proiect pe care l-am acceptat împreună cu toți partenerii din opoziție”, a adăugat Cîțu. Florin Cîțu și-a depus mandatul de premier desemnat cu câteva minute înainte începerii plenului reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului. Liberalul a explicat, pe Facebook, că a luat decizia de a-și depune mandatul „cu responsabilitate, transparență și profesionalism”, subliniind că „președintele partidului trebuie să fie și prim-ministru”.

