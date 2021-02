Cîțu: Oamenii nu înţeleg şi nu ştiu să citească un buget ori vor să facă doar scandal şi atât | Este nevoie de o reanalizare a Legii salarizării

Florin Cîțu, declarații

”Este nevoie de o reanalizare a Legii salarizării, astfel încât sporurile să fie legate de performanţă”



"În continuare cred că este nevoie de o reanalizare a Legii salarizării în România. Sporurile reprezintă, din acele 109 miliarde de lei, aproape 26 miliarde, deci aproape 25% din anvelopa salarială, plătim aceste sporuri anual. Problema este că aş vrea ca aceste sporuri şi salarizarea să fie legate de performanţă. Am spus de fiecare dată, în ultimii doi ani de zile cheltuielile cu salariile s-au dublat, au crescut de la 56 de miliarde la 109 miliarde. Eu nu cred că performanţa în sectorul public s-a dublat. Aş vrea de acum încolo să avem o legătură directă, clară, transparentă pentru cetăţeni, pentru românii care plătesc taxe, care muncesc de dimineaţă până seara să plătească taxe, să fie o legătură directă între performanţa acelui sector public şi veniturile din sectorul public şi acest lucru îl vom face anul acesta", a declarat Cîţu, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a arătat că s-a luat o decizie politică astfel încât sporurile şi indemnizaţia de hrană să nu intre în ordonanţa care cuprinde mai multe măsuri structurale pentru susţinerea bugetului pe acest an. Premierul a precizat că această ordonanţă urmează să fie finalizată marţi.



"A fost o decizie politică ca sporurile şi indemnizaţia de hrană să nu fie incluse în ordonanţa care va lua acele măsuri pentru susţinerea bugetului în 2021. (...) Este o decizie politică, dacă se pun aceste amendamente (privind indemnizaţia de hrană - n.r.) vom vedea dacă sunt acceptate sau nu", a spus Cîţu.

”Bugetul alocat Ministerului Sănătăţii pentru acest an este mai mare ca în ultimii doi ani”

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că bugetul alocat Ministerului Sănătăţii pentru acest an este mai mare ca în ultimii doi ani şi a afirmat că sunt mulţi oameni în spaţiul public care "nu ştiu să citească un buget" sau "vor să facă doar scandal".



"Nu este adevărat şi asta arată că avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget, este şi o explicaţie pentru faptul că suntem astăzi aici cu România. Sunt foarte mulţi oameni care vorbesc în spaţiul public fără să înţeleagă cum se face un buget, fără să înţeleagă cum se citeşte un buget şi aruncă aceste informaţii. Repet, Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decât anul trecut, un an special, cu cea mai mare criză de sănătate în ultima sută de ani şi am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeaşi situaţie, în plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decât am avut în 2019, când era un an normal, deci toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu citească un buget ori vor să facă doar scandal şi atât, ceea ce este trist, pentru că totuşi noi trebuie să mergem mai departe, economia trebuie să meargă mai departe şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să-i educăm pe oameni cum să citească un buget", a spus Cîţu, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a afirmat că nu are nicio problemă cu ministrul Sănătăţii şi că acesta nu s-a plâns cu privire la bugetul alocat acestui domeniu.



Premierul a subliniat că nu vor fi probleme la plata facturilor.



"Am discutat cu toţi, şi cu liderii coaliţiei, cu toată lumea, discutăm şi astăzi. Nu există discuţii. Liderii coaliţiei şi-au asumat un deficit bugetar de 7,16%. (...) A fost publicat bugetul săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone, s-au identificat unele zone, dar sunt sume mici, câteva credite de angajament. Da, cred că la Ministerul Sănătăţii vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că pot să mai facă contracte, dar în rest pentru plata facturilor şi la Ministerul Dezvoltării, şi la Ministerul Transporturilor, şi la Ministerul Sănătăţii banii sunt alocaţi. Nu este nicio problemă. Aşa am avut discuţii şi în anii anteriori şi veţi vedea că nu vor fi probleme la plata facturilor", a spus Florin Cîţu.

”Nu mai este nevoie de o reechilibrare a bugetelor locale, le revin 100% din veniturile pe care le încasează”

Cu privire la bugetele locale, premierul Florin Cîţu a declarat că anul acesta nu mai este nevoie de o reechilibrare de la bugetul de stat, având în vedere că autorităţilor locale le revin 100% din veniturile pe care le încasează din taxe şi impozite, adăugând că, în plus, vor fi acoperite prin bugetul de stat 90% din indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora şi 100% bursa minimă pentru elevi.

Trebuie să citim bugetul de anul acesta, faţă de condiţiile de anul trecut. (...). În primul rând, bugetelor le revin 100% din veniturile pe care le încasează, deci aici nu este nicio problemă. Anul acesta estimăm că vor încasa 2 miliarde de lei. Anul trecut, bineînţeles că au primit mai mulţi bani, pentru că ştiam, prin reechilibrare, că nu vor încasa aceşti bani. Deci, noi am luat decizii, măsuri fiscale, prin care am amânat aceste încasări şi am compensat prin redistribuiri, reechilibrare de la bugetul de stat. Nu mai este nevoie anul acesta", a declarat Florin Cîţu, luni, înainte de şedinţa Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal, întrebat despre faptul că "bugetul autorităţilor locale este mai mic faţă de anul trecut".



Premierul a adăugat că, mai mult, anul acesta vor fi susţinute de la buget "toate cheltuielile", respectiv "90% pentru centre, pentru persoane cu handicap şi pentru însoţitori, 90% de la bugetul de stat".



"Deci, aceşti bani se duc acolo. În plus, susţinem 100% bursa minimă pentru elevi de 100 de lei, de la bugetul de stat", a precizat Cîţu.

