Florin Cîțu: Nu se rupe coaliţia, merge mai departe și este puternică. Sunt sigur că vom găsi cele mai bune soluții în cazul SIIJ

Florin Cîţu spune că experții celor trei partide, reuniţi într-un grup de lucru, vor veni cu o soluţie care să fie mulţumitoare atât pentru USR, cât şi pentru UDMR. Nu se pune problema ruperii coaliţiei, susţine premierul României.

"În ceea ce priveşte Guvernul, noi am venit cu o soluţie prin care am desfiinţat Secţia specială. UDMR, USR au un punct diferit, eu cred că putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ca şedinţa de ieri (a coaliţiei de guvernare - n.r.) să fie suspendată, s-o amânăm şi să revenim după ce se întâlnesc experţii", a afirmat Florin Cîţu, la Palatul Victoria.

El a precizat că săptămâna viitoare ar urma să aibă loc o nouă discuţie pe acest subiect.

"Eu zic că trebuie să ne întoarcem la experţi, există un grup de lucru, de acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii. (...) Şi acolo sunt şi de la UDMR şi de la PNL şi de la USR. Şi după aceea vom reveni săptămâna viitoare, sunt sigur că vom găsi cele mai bune soluţii. Trebuie să venim cu cele mai bune soluţii şi săptămâna viitoare vom relua discuţiile. Nu se rupe coaliţia, coaliţia merge mai departe şi este puternică", a subliniat Cîţu.

ŞTIRILE ZILEI