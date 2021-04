Cîțu, interimar la Sănătate: Există toate premisele ca până duminică să asigurăm 1.600 de paturi ATI pentru bolnavii COVID. Se fac planuri pentru a merge către 1.800

Premierul Florin Cîțu și Andrei Baciu / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Este o luptă pe care o ducem în fiecare zi. Înţeleg că se rezolvă şi problema personalului prin aceste concursuri. Vom monitoriza situaţia şi voi merge şi la şedinţele CNCCI (Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției n.r.), voi sta aproape de sistemul de sănătate în această perioadă şi voi susţine toate eforturile acestui sistem", a afirmat premierul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Cîţu a menţionat că, în discuţia online avută joi dimineaţa cu directorii DSP-urilor, a subliniat că "ţinta pe termen scurt" este asigurarea a 1.600 de paturi ATI pentru bolnavii COVID.



"Le-am îndemnat să caute, să vorbească în spitale, să vadă unde putem să găsim spaţii. Câteva soluţii au fost prezentate astăzi, dar am spus că este nevoie de un efort comun pentru a trece peste această perioadă. Noi accelerăm pe de o parte campania de vaccinare, dar este nevoie în continuare ca resursele din sistemul sanitar să fie folosite optim", a precizat el.



Referindu-se la întâlnirea cu directorii de spitale COVID, Florin Cîţu a subliniat că le-a mulţumit acestora pentru efortul pe care îl fac de un an de zile în lupta cu pandemia.



"Bineînţeles că i-am asigurat că vom pune la dispoziţie resursele necesare. I-am asigurat că sumele care au fost prevăzute deja, 240 de milioane pentru achiziţionarea suplimentară de Remdesivir, dacă este nevoie, venim cu alte sume, dar am vrut să aflu de la domniile lor care sunt problemele cu care se confruntă. Pe de o parte am aflat că sunt şi concursuri unde nu se prezintă medici ATI. Prin altă parte am aflat că sunt doctori care ies din şcoală şi nu sunt încă în concurs. Deci, cumva, informaţia trebuie să iasă, că sunt deja, se pot face concursuri pentru medici în spitale", a mai precizat premierul, citat de Agerpres.

