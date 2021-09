Cîțu: Eu nu cred că cei care au negociat alături de mine PNRR-ul se vor opune PNRR-ului. Reforma pensiilor - eu nu cred că merg în Parlamentul României, iar USR, alături de PSD și AUR, se va opune

Premierul Florin Cîțu, la TVR

"Vedeți, aici eu nu sunt îngrijorat pentru că faptul că cei de la USR sunt în Parlamentul României și noi suntem în Guvern nu înseamnă că ei vor vota, adică nu cred, a, ok, niciodată n-am crezut că vor fi lângă AUR, deci asta este greșeala mea că n-am crezut că cineva care a fost împotriva și a avut niște principii pro-europene (...) aici a fost greșeala mea, am dat prea mult credit, am crezut că ei chiar sunt un partid pro-european, dar văd că s-au alăturat la AUR, am văzut că îi roagă pe cei de la PSD să fie alături de ei, deci cu chiar aici îmi asum o vină că n-am înțeles exact că nu sunt un partid pro-european. Dar, revenind, eu nu cred că în Parlamentul României vor vota împotriva unor legi care aduc beneficii românilor", a declarat Florin Cîțu.

"Vorbim în perioada următoare de PNRR, de exemplu. Vom merge în Parlament. Eu nu cred că cei care au negociat alături de mine PNRR-ul se vor opune PNRR-ului doar pentru că sunt acum în Parlamentul României alături de AUR și PSD. Sunt legi, de exemplu reforma, pe care am început-o împreună, reforma pensiilor - principiile le avem acolo, le avem în PNRR, împreună le-am agreat. Eu nu cred că merg în Parlamentul României, iar USR, alături de PSD și AUR, se va opune. Reforma salarizării - principiile le-am agreat împreună, nu cred că USR va fi cu PSD și cu AUR. Deci eu cred în continuare că valorile, principiile contează ceva și cred că USR nu m-am înșelat chiar 100% și cred că mai au totuși niște principii și valori pro-europene", a adăugat Cîțu.

Întrebat dacă este guvernul într-o situație de avarie, Cîțu a replicat: "Din contră. Funcționează, eu nu văd nicio problemă nicăieri. Tot ce erau atribuțiile prefecților au fost către subprefecți, secretarii de stat atribuțiile au fost date către alți secretari de stat, miniștrii interimari își fac treaba, proiectele merg mai departe. Toate proiectele merg mai departe".

El a dat drept exemplu plățile făcute către centrele de vaccinare.

"Lucrurile merg în continuare, ne ocupăm să menținem aceeași traiectorie și chiar să accelerăm unele reforme. PNRR-ul o să fie aprobat în această lună, la finalul lunii, așa cum am spus, va fi aprobat în această lună, deci nu văd nicio întârziere. Repet, eu mă țin de reforme. Am văzut alții care au spus că mor cu noi de gât și vor face reforme și la prima problemă au plecat din guvern. Eu vă spun că acest guvern rămâne aici să facă reforme și le face pentru români", a declarat șeful executivului.

"Nu guvernul merge, merg cu miniștrii în Parlament", a atras atenția Cîțu, referitor la situația portofoliilor ocupate prin interimat. "Guvernul cade doar dacă este o moțiune de cenzură. Dacă nu obține voturile un ministru, nu se întâmplă nimic cu guvernul", a explicat el.

"Eu am lăsat o poartă mare deschisă, pentru că nu am numit niciun om nici în funcțiile de prefecți, nici pe secretari de stat, nici pe directori, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR. Am lăsat locurile... Au fost eliminați, bineînțeles, că nu mai sunt la guvernare, dar nu am numit pe nimeni în acele funcții, deci există, din punctul meu de vedere, am lăsat aceeași configurație, în guvern există, din punctul meu de vedere, o poartă deschisă, o ușă deschisă, dar, bineînțeles, este o condiție să retragi moțiunea de cenzură", a subliniat Florin Cîțu.

"Nu poți să reiei împărțirea portofoliilor decât dacă pică guvernul. (...) Nu intră acest lucru în discuție și de asta n-am înțeles de ce vor să dea jos acest guvern, pentru că în PNL există o frustrare pentru modul în care au fost negociate în iarnă aceste portofolii. Este clar, este vizibil. (...) Eu am avut o singură problemă pe care am tot spus-o și aici au fost discuțiile, există un singur guvern, nu există 3 guverne. Nu există 3 miniștri, 3 prim-miniștri, deci și asta a fost o discuție pe care am avut-o constant și cred că aici trebuie să ajungem la o înțelegere până la urmă. Nu e vorba de portofolii, nu e vorba de alte lucruri, dar e vorba să înțelegem că este un singur prim-ministru și este un guvern, nu este o federație în guvern și miniștrii unui partid nu răspund vicepremierului ca și cum ar fi un prim-ministru. Nu, există un guvern, există un singur prim-ministru și toți suntem în aceeași echipă. Dacă vrem să înțelegem acest lucru. Discuțiile despre portofolii, am vorbit cu colegii mei să nu mai arunce astfel de informații pentru că în PNL nu a fost această discuție", a ținut să explice Cîțu.

