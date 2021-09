Cîțu: Am lăsat o poartă mare deschisă, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR. Nu există 3 prim-miniștri. Miniștrii unui partid nu răspund vicepremierului ca și cum ar fi un prim-ministru

"Eu am lăsat o poartă mare deschisă, pentru că nu am numit niciun om nici în funcțiile de prefecți, nici pe secretari de stat, nici pe directori, niciun om nu a fost numit în locul colegilor de la USR", a declarat joi seara, la TVR, premierul Florin Cîțu. "Am lăsat locurile... Au fost eliminați, bineînțeles, că nu mai sunt la guvernare, dar nu am numit pe nimeni în acele funcții, deci există, din punctul meu de vedere, am lăsat aceeași configurație, în guvern există, din punctul meu de vedere, o poartă deschisă, o ușă deschisă, dar, bineînțeles, este o condiție să retragi moțiunea de cenzură", a adăugat el.