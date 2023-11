Christine Lagarde spune că este prea devreme pentru BCE să declare victoria în lupta cu inflaţia

Christine Lagarde

Chiar dacă şocurile din partea energiei şi blocajelor de pe lanţurile de aprovizionare, care în ultimul an au impulsionat preţurile, încep acum să se calmeze, piaţa muncii se ajustează încă, iar salariile sunt în creştere, a spus Lagarde într-un discurs ţinut la Berlin.



"Ne-am confruntat cu un important şoc inflaţionist şi am reacţionat printr-o ajustare importantă a politicii monetare. Efectele acestei ajustări încep să se resimtă şi presiunile inflaţioniste se reduc", a spus Lagarde.



"Dar călătoria pe care o avem de parcurs nu s-a încheiat. Politica noastră monetară este într-o fază unde trebuie să fim atenţi la diferitele forţe care afectează inflaţia, dar întotdeauna concentraţi pe mandatul nostru privind stabilitatea preţurilor", a avertizat preşedintele BCE.



Chiar dacă inflaţia anuală în zona euro a încetinit până la 2,9%, analiştii se aşteaptă la o nouă creştere în lunile următoare din cauza volatilităţii de pe pieţele energetice. În plus, salariile sunt văzute şi ele ca un risc important care ar putea menţine presiunile la adresa preţurilor pe măsură ce piaţa muncii rămâne rezistentă la slăbiciunile din întreaga economie.



"Având în vedere amploarea ajustării politicii noastre, putem lăsa o anumită perioadă pentru ca să îşi facă simţită efectele", a concluzionat Lagarde.



Anterior Lagarde a spus că nivelul dobânzilor ar putea rămâne nemodificat "în următoarele trimestre" în timp ce guvernatorul Băncii Franţei, Villeroy de Galhau a spus luni că cel mai probabil costurile cu împrumuturile vor fi păstrate nemodificate "timp de câteva trimestre".

sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI