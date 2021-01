China. Un an de închisoare pentru o femeie care a ascuns simptomele coronavirusului

Interior avion

Femeia în vârstă de 37 de ani a luat medicamente pentru a-şi scădea febra înainte de a se urca într-un avion din Statele Unite către China în martie anul trecut, a relatat Global Times, citat de DPA.



Ea a dezvăluit că are simptome doar după aterizarea la Beijing şi mai târziu a fost testată pozitiv pentru coronavirus. Aproximativ 63 de contacţi apropiaţi au trebuit atunci să intre în carantină.



Acţiunile sale au constituit o încălcare a normelor antiepidemice din China şi un risc sever de răspândire a virusului, potrivit unei hotărâri a unui tribunal din Beijing din octombrie anul trecut, citată miercuri de Global Times.



Ea a fost condamnată la un an de închisoare şi la un an de probă pentru infracţiunea de obstrucţionare a prevenirii bolilor infecţioase.



China are unele dintre cele mai stricte restricţii anticoronavirus din lume. Ţara ţine în mare măsură pandemia sub control de la începutul verii anului trecut.



Miercuri, 75 de noi cazuri de infecţie au fost raportate în toată China.

sursa agerpres

