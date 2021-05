China suspendă dialogul economic cu Australia

China / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

Decizia intervine la scurt timp după ce guvernul australian a anulat două acorduri cu China în cadrul Iniţiativei 'Belt and Road' (Noul Drum al Mătăsii).



Comisia naţională pentru dezvoltare şi reformă a Chinei (NDRC) a transmis joi, printr-un scurt comunicat, că va suspenda toate activităţile din cadrul Dialogului economic strategic China-Australia creat în 2014.



Comisia precizează că decizia a fost luată pe baza 'atitudinii actuale' a guvernului australian.



'În ultima vreme, unii oficiali guvernamentali australieni au lansat o serie de măsuri pentru a perturba schimburile normale şi cooperarea între China şi Australia, dintr-o mentalitate de Război Rece şi discriminare ideologică', se arată în comunicat.



În replică, ministrul australian al Comerţului, Dan Tehan, citat de AFP, a considerat 'dezamăgitoare' decizia Chinei, afirmând că guvernul său rămâne dispus la dialog în pofida tensiunilor.



Potrivit ministrului, Dialogul economic strategic China-Australia era un 'forum important', care le permitea celor două state să lucreze pe diverse subiecte, însă nicio discuţie nu a mai avut loc în acest cadru începând din 2017.



China este cel mai mare partener comercial al Australiei.



Cele două state sunt implicate într-o dispută comercială care a escaladat anul trecut, când China a lovit prin tarife şi întârzieri vamale exporturile australiene de vin, carne de vită, orz şi cărbune.



Cu toate acestea, nu este clar dacă recenta decizie a Beijingului va avea un impact concret.



Beijingul refuza deja participarea la reuniuni la nivel înalt, potrivit agenţiei australiene AAP.



Ultima dată când cele două părţi s-au întâlnit în cadrul dialogului economic a fost în septembrie 2017.



Analistul Jeffrey Wilson, de la USAsia Centre din Perth, a apreciat la televiziunea australiană ABC că suspendarea dialogului va avea 'zero efecte concrete', dat fiind că Beijingul a aplicat deja sancţiuni ample asupra exporturilor australiene în ultimul an.

Sursa: Agerpres

