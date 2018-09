În ultimul an, peste un milion de musulmani din China au fost închişi în centre de detenţie sau exilaţi. Şi asta nu este totul: potrivit unei anchete Associated Press, autorităţile chineze le iau copiii şi îi plasează în orfelinate sau cămine şcolare, unde sunt reeducaţi.

China: Copiii uigurilor sunt luați de autorități

Maripet este o musulmană uigură din provincia chineză Xinjiang. Acum este în exil în Turcia unde s-a dus să-și viziteze tatăl bolnav. Și-a lăsat copiii cu soacra. Femeia a fost arestată și cei 4 copii, cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, au fost plasați într-un orfelinat.

Maripet, uigură exilată în Turcia: "Când am aflat, am fost devastată, pentru că vreau să-mi cresc copiii, să-i am lângă mine. Mă gândesc tot timpul la ei şi mă simt oribil. Nu trece o zi fără să plâng".

Și nu este un caz singular. Scriitorul Abdurehim Imin a fugit din China în 2013, după ce a fost hărțuit de autorități. De atunci nu și-a mai văzut sau auzit cei 5 copii.

Abdurehim Imin: "Soţia mea a fost arestată pentru că i-am trimis diverse pachete, de exemplu, ulei de măsline, printr-o vecină care a venit în Turcia".

Potrivit jurnaliștilor Associated Press, luarea copiilor este o practică tot mai folosită de autoritățile chineze. În ultimul an, 1 milion de musulmani au ajuns în detenție sau au ales calea exilului. În paralel, 30 de milioane de dolari au fost investiți pentru construirea de orfelinate din provincia Xinjiang.

Geng Shuang, purtător de cuvânt al ministerului de externe: "Măsurile din Xinjiang promovează stabilitatea, dezvoltarea, armonia şi bunăstarea oamenilor, şi în acelaşi timp vin să dea o lovitură mişcărilor separatiste şi teroriste în acord cu legea".

Oficialii de la Beijing neagă reținerile în masă sau programul de reeducare al copiilor musulmani.

Provincia Xinjiang este autonomă din 1955. Acolo majoritari sunt etnicii turci, uigurii care reprezintă aproape 48 la sută din populație. În ultimele decenii provincia a fost măcinată de intenții separatiste și de influența islamului radical, lucru soldat cu multiple atacuri teroriste și confruntări cu forțele de ordine.

